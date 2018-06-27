Житель Рудного убил бомжа за то, что тот разбрасывал мусор около контейнеров

Убийство произошло в Рудном зимой - 22 февраля 2018 года. Конфликт завязался между двумя мужчинами, которые лично никогда не были знакомы.

На скамье подсудимых — 42-летний Иван ФЕДОРЮК, который не смог примириться с привычками бездомного Александра Пилюгина.

Первое заседание по этому процессу прошло сегодня, 27 июня, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Согласно обвинительному заключению, Федорюк заметил Пилюгина у мусорных баков, когда возвращался домой с работы. Мужчина сделал бездомному замечание и попросил его не разбрасывать мусор. Пилюгин был пьян и отреагировал агрессивно, стал оскорблять обидчика. После словесной перепалки с нецензурной бранью Федорюк достал нож из кроссовка и два раза ударил Пилюгина в сердце. Бездомный скончался на месте.

Иван Федорюк свою вину полностью признает и раскаивается. Об этом он сказал сразу же, когда к нему обратился судья Абай РАИСОВ. По словам подсудимого, он не думал, что может убить бездомного, и хотел только его проучить.

- Я его предупредил, чтобы он не раскидывал мусор, люди жалуются, неприятно на это смотреть, - рассказал свою версию случившегося Иван Федорюк. - У Пилюгина в руках была палка, он ею махал, а потом ударил меня по спине. Он меня сильно оскорбил, меня это задело. Завязалась драка. Я в тот момент не понимал, что могу его убить. Когда я его ударил ножом, он упал, я его приподнял, он был еще жив, и сказал: «Вот видишь, чем это кончилось?» Когда я уходил, забрал у него санки, там лежали инструменты какие-то и сахар. Со злости забрал.

- Почему вы в таком случае не вызвали полицию, раз он нарушал порядок? Разве не нашлось более цивилизованного способа разрешить ситуацию? - спросил судья.

- Телефона с собой не было, - ответил Федорюк. - Да им (бомжам - «НГ») говоришь все время. Бесполезно.

Федорюк отметил, что и раньше видел Пилюгина, но издалека. Это было 16 февраля, почти за неделю до их роковой встречи.

Подсудимый уверяет, что нож носил с собой не всегда и не для самообороны. Мужчина собирал металл и им очищал провода. О случившемся Федорюк рассказал своей гражданской супруге, но про удар ножом не упомянул. Сказал лишь, что подрался. После того, как его вызвали в полицию и сообщили о подозрении в убийстве, Федорюк скрылся, но потом пришел и во всем сознался.

Хотя Александр Пилюгин числился бездомным, в Рудном у него были родственники. Его родная сестра Марина КУРАЕВА в этом деле признана потерпевшей и требует с подсудимого почти 1,2 млн тенге в счет компенсации морального вреда и возмещения затрат на похороны брата.

Суду она пояснила, что брат часто выпивал, бродяжничал, перебивался случайными заработками. Причиной такого образа жизни когда-то стали социальная нестабильность и проблемы с деньгами.

- Мой брат родился в Рудном, до 1986 года жил здесь, а потом уехал в Россию на заработки, работал водителем в Тюменской области в городе Нягань, - рассказала Кураева. - Когда начался развал СССР, он потерял работу и начал пить. Никуда устроиться он так и не смог, спился и вернулся в Рудный. Жили мы вместе с родителями. Когда их не стало, брат сказал, что будет жить отдельно, не хотел мешать моей личной жизни. Он пристроился в малосемейку, но дом вскоре отключили от коммуникаций, он лишился и этого жилья.

Тем не менее родственные связи брат и сестра поддерживали: Пилюгин часто приходил к Марине Кураевой в гости, она давала ему деньги, кормила и одевала.

Так как родственников в Рудном у них нет, все заботы насчет похорон легли на плечи Кураевой. Женщина говорит, что ей не хватает погибшего брата и она дорожила им, не смотря на то, каким он был.

- В последний раз я его видела примерно 13-15 февраля, - вспоминает Кураева. - Он был у меня дома. Пришел трезвый, чистый, потому что как раз месяц провел в спецприемнике в Костанае. Мы его потеряли за это время, он пришел показаться мне, что жив-здоров. Насчет своего образа жизни всегда отшучивался: мол, все хорошо, как-нибудь проживу. По характеру он был веселый и спокойный, когда трезв. Конфликты происходили только тогда, когда он понимал, что виноват обидчик. Первый никогда не нападал. Брат мог еще жить и жить, ему было 57 лет, он ничем не болел. Я сильно переживала из-за его смерти.

Подсудимый Федорюк с исковыми требованиями потерпевшей согласился. В ходе судебного заседания выяснилось, что он страдает легкой формой умственной отсталости. За 42 года Иван Федорюк лечение проходил единожды: в 1995 или 1996 году, он точно не помнит.

По словам подсудимого, его диагноз в моменты агрессии влияет на поведение.

Так как близких родственников у подсудимого нет, судья Абай Раисов пригласил на следующее заседание представителей соцзащиты.