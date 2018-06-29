Мать оставленного на костанайском автовокзале ребенка задержала полиция
Ей оказалась 22-летняя девушка. Сотрудники УВД Костаная совместно со столичными коллегами задержали ее в Астане. Об этом сегодня, 29 июня, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Новость о найденном в здании костанайского автовокзала мальчике появилась 17 июня. На розыски матери у полиции ушло 10 дней.
Полуторагодовалого малыша обнаружили охранники костанайского автокозала, услышавшие детский плач в комнате матери и ребенка. Для прохождения медицинского обследования сотрудники ювенальной полиции доставили его в приемный покой областной детской больницы. Позже малыша поместили в КГУ «Дом ребенка Дельфин».
В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование по статье 119 УК РК «Оставление в опасности».
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