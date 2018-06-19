Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
Сообщение о найденном в здании костанайского автовокзала мальчике поступило на пульт «102» 17 июня около 20.40. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Как выяснили прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции, ребенка обнаружили охранники, услышавшие доносившийся из комнаты матери и ребенка детский плач. Малыш лежал в кроватке, а рядом с ним находился пакет с двумя пеленками и бутылочка для кормления. На вид мальчику около полутора лет.
На поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав полиции.
Полицейские просят всех жителей города, которым что-либо известно о разыскиваемой матери, сообщить органы внутренних дел по номеру 8-777-363-04-24 или «102».
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250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? Не Добринцофф ли конкурентов убирает? Должен остаться только один - горец монополист.
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Добринцофф: Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков...
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
Слов нет, одни маты. Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
:-) Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol: