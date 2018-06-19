Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае

Сообщение о найденном в здании костанайского автовокзала мальчике поступило на пульт «102» 17 июня около 20.40. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции, ребенка обнаружили охранники, услышавшие доносившийся из комнаты матери и ребенка детский плач. Малыш лежал в кроватке, а рядом с ним находился пакет с двумя пеленками и бутылочка для кормления. На вид мальчику около полутора лет.

На поиски матери ребенка ориентирован весь личный состав полиции.

Полицейские просят всех жителей города, которым что-либо известно о разыскиваемой матери, сообщить органы внутренних дел по номеру 8-777-363-04-24 или «102».