Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками прокомментировал аким Житикаринского района

В середине апреля 2018 года в школе № 12 Житикары проходила внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 9-х и 11-х классов. В итоге выяснилось, что частично ВОУД проходили ученики другой школы. Об этом «НГ» написала в конце мая.

- Во время проведения процедуры внешней оценки учебных достижений обучающихся СШ № 12 были выявлены 24 подставных лица (учащиеся с хорошей и отличной успеваемостью), 10 из которых оказались учащимися 9-11 классов другого заведения — СШ № 3, а 14 - учащимися 10-х классов СШ № 12, - сообщал тогда «НГ» руководитель департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Орал КАППАСОВ. - По фактам выявленных нарушений департаментом возбуждены административные дела в отношении директора СШ №12 С. И. Баймурзиной и директора СШ № 3 С. Т. Маликовой. По итогам рассмотрения административных дел оба руководителя уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Каппасов также пояснил, что акиматом Житикаринского района приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении руководителя отдела образования Майры Бимагамбетовой.

На днях в редакцию «НГ» пришло письмо от родителей, чьих детей подменили на учеников других школ. Они возмущены мягким наказанием, которое назначили директорам и руководителю отдела образования.

- 18 апреля 2018 года в средней школе № 12 Житикары проходил ВОУД, где было совершена подмена детей, - написали родители учащихся 11 класса СШ №12 Барлыкова А. К., Богатова Л.Н., Декуша О.А., Аяганова Е.М. - В средствах массовой информации сообщалось, что подменили 24 учащихся (9 классы), однако в действительности цифра в 2 раза больше (просто их не обнаружили). Наших детей, учащихся 11 классов, во время сдачи ВОУД закрыли в кабинете и не давали выходить, пока учащиеся других школ не сдадут ВОУД за них. В журнале им поставили «н», хотя наши дети не имели пропусков занятий. Обидно, что наши дети имели стабильные хорошие знания, но их почему-то не допустили к сдаче ВОУДа.

Родители также указали, что директор школы была оштрафована за нарушение педагогической этики на 5 МРП.

- О какой этике идет речь? - спрашивают в письме родители. - Совершенно должностное преступление - использование служебного положения в корыстных целях. Нас возмущает данный факт. Как можно после такого должностного преступления оставаться руководить школой? Как можно смотреть в глаза детей и родителей, «красиво» говорить о духовно–нравственном воспитании и в то же время заставлять врать детей (подставных), которые писали ВОУД, и заставлять врать тех детей, за которых писали? Классный руководитель проводит беседы о том, чтобы дети не говорили, как проходил ВОУД, иначе у них в личных делах будет сделана негативная запись…

В письме родители отметили, что во время экзаменов директором школы была создана напряженная психологическая обстановка. Перед началом экзамена проводится инструктаж на повышенных тонах с унижением детей, все это негативно сказалось на детях. В итоге учащиеся, имеющие в течение 11 лет оценку «4» по всем предметам, на экзамене получили «3».

- Мы очень надеемся на то, что руководитель школы понесет ответственность не за нарушение педагогической этики, а за совершенное должностное преступление в подмене детей, - написали родители.

Фото из архива "НГ"

- Решение о строгих выговорах принято в отношении директора школы № 12 и руководителя отдела образования Житикаринского района, - сообщил «НГ» аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ. - На тот момент я решил, что строгие выговоры - это достаточно, это серьезное наказание. Конечно, это было неприятно, но это была первая ласточка. Если в будущем подобные факты повторятся, меры реагирования будут более строгими.

Ранее Орал Каппасов сообщал «НГ», что «за все время проведения ВОУД в организациях образования Костанайской области факты подмены обучающихся не выявлялись». Руководитель ведомства также отмечал, что в связи со сложившейся ситуацией департаментом «в пределах своих компетенций направлены предложения в Комитет по контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК по внесению изменения и дополнений в Правила проведения внешней оценки учебных достижений». В частности, департамент предлагает усилить меры контроля при запуске обучающихся в аудитории, требовать с них фотографии в пропусках и документ, удостоверяющий личность.