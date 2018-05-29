Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
В середине апреля 2018 года в школе № 12 Житикары проходила внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 9-х и 11-х классов. В итоге выяснилось, что частично ВОУД проходили ученики другой школы.
Ученики из этой школы во время сдачи ВОУД "превратились" в учеников школы №12
- Во время проведения процедуры внешней оценки учебных достижений обучающихся СШ № 12 были выявлены 24 подставных лица (учащиеся с хорошей и отличной успеваемостью), 10 из которых оказались учащимися 9-11 классов другого заведения — СШ № 3, а 14 - учащимися 10-х классов СШ № 12, - сообщил «НГ» руководитель департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Орал КАППАСОВ. - По фактам выявленных нарушений департаментом возбуждены административные дела в отношении директора СШ №12 С. И. Баймурзиной и директора СШ № 3 С. Т. Маликовой. По итогам рассмотрения административных дел оба руководителя уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
Каппасов также пояснил, что акиматом Житикаринского района приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении руководителя отдела образования Майры Бимагамбетовой.
- За все время проведения ВОУД в организациях образования Костанайской области факты подмены обучающихся не выявлялись, - отметил Каппасов.
Руководитель ведомства также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией департаментом «в пределах своих компетенций направлены предложения в Комитет по контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК по внесению изменения и дополнений в Правила проведения внешней оценки учебных достижений». В частности, департамент предлагает усилить меры контроля при запуске обучающихся в аудитории, требовать с них фотографии в пропусках и документ, удостоверяющий личность.
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