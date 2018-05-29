Быстрее не бывает

Форум
Медный
Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
Мы рассказали, что можем не продавать эти устройства, а заключать с потребителями энергосервисные контракты. Мы за свои деньги устанавливаем устройство, обслуживаем, а за это абонент с нами делится...
29.05.18 19:13
Медный
Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
Валентин: ну мы то не догадались сделать то что уже сделано :lol: ;-) Я вот из его слови рекламных заявлений не понял как оно "нагревает воду"... :lol: входит одной температуры,...
29.05.18 19:10
MedVed820607
За пенсионными накоплениями - в суд
Единственный вариант получить согласно действующему законодательству получается сначала выехать на ПМЖ. А потом сменить гражданство.
29.05.18 19:00
MedVed820607
За пенсионными накоплениями - в суд
Сыкымы: Следуя этой логике, Ирине нужно было получить гражданство РК, а уж затем оформлять документы на выезд. Гораздо проще было выяснить, почему пометка «выезд на ПМЖ» не появилась в базе...
29.05.18 18:59
Seviriya
"Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась история о гибели сотрудницы Пешковского элеватора
У нас была встреча с судьей-примирителем, у нас не ФРГ как то.
29.05.18 18:56
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые выявили в Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 мая 2018, 14:43 |  Происшествия

В середине апреля 2018 года в школе № 12 Житикары проходила внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся 9-х и 11-х классов. В итоге выяснилось, что частично ВОУД проходили ученики другой школы.

Ученики из этой школы во время сдачи ВОУД "превратились" в учеников школы №12

- Во время проведения процедуры внешней оценки учебных достижений обучающихся СШ № 12 были выявлены 24 подставных лица (учащиеся с хорошей и отличной успеваемостью), 10 из которых оказались учащимися 9-11 классов другого заведения — СШ № 3, а 14 - учащимися 10-х классов СШ № 12, - сообщил «НГ» руководитель департамента по контролю в сфере образования Костанайской области Орал КАППАСОВ. - По фактам выявленных нарушений департаментом возбуждены административные дела в отношении директора СШ №12 С. И. Баймурзиной и директора СШ № 3 С. Т. Маликовой. По итогам рассмотрения административных дел оба руководителя уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Каппасов также пояснил, что акиматом Житикаринского района приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении руководителя отдела образования Майры Бимагамбетовой.

- За все время проведения ВОУД в организациях образования Костанайской области факты подмены обучающихся не выявлялись, - отметил Каппасов.

Руководитель ведомства также сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией департаментом «в пределах своих компетенций направлены предложения в Комитет по контроля в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК по внесению изменения и дополнений в Правила проведения внешней оценки учебных достижений». В частности, департамент предлагает усилить меры контроля при запуске обучающихся в аудитории, требовать с них фотографии в пропусках и документ, удостоверяющий личность.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.05.18 17:45 Контроллеры, помогавшие костанайцам экономить деньги на оплате тепла, были изготовлены на деньги государственного гранта
29.05.18 16:59 "Мы решили пойти на компромисс" - чем закончилась история о гибели сотрудницы Пешковского элеватора
29.05.18 15:22 Химическое шоу, парад оркестров и "Очумелые ручки" - как в Костанае отметят День защиты детей
29.05.18 13:54 Абаев высказался о сходстве лого "Рухани жангыру" и L'Aigle De Patmos Theatre
29.05.18 12:01 Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
29.05.18 11:52 «Одни критикуют, другие поддерживают», - аким Костаная прокомментировал массовое перекрытие городских улиц
29.05.18 11:09 Одну из улиц перекроют в Костанае
28.05.18 18:43 Отметившие бриллиантовую свадьбу костанайцы поделились секретом семейного счастья со студентами
28.05.18 18:03 К пожизненному сроку приговорили жителя Костаная за убийство дочери
28.05.18 17:28 Чемпионат области по летним видам президентского многоборья прошел в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Seviriya
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было
Профайл

§ drakon
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13892
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это всё,для чего нужно было?... :lol: :-o
Профайл

* Victor Yang
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10667
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
это свои кто то постарался хорошо, кто то хотел чтоб так было

И правильно постарался - нафиг липовые показатели делать и детей вовлекать ещё?
Профайл

§ Медный
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2299
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 29.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если поскрести по всем "контрольным" мероприятиям, то можно увидеть много интересного и узнать настоящее состояние дел, только это никому не интересно.
мы живём в королевстве кривых зеркал и это наша обыденность
Профайл

§ Валентин
Re: Факт подмены двоечников хорошистами и отличниками впервые...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7394
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.05.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда такого не было - и вдруг снова!
Профайл




Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 2
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх