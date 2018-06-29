Очередной участок улицы Гагарина перекроют в Костанае

Перекрытие связано с продолжающейся реконструкцией улицы. На этот раз закроют участок дороги в границах улиц Каирбекова и Сьянова. Об этом сообщила пресс-служба акима города.

Улица будет закрыта для движения более двух недель: ремонт начнется 30 июня, а завершится только 15 числа.

Ранее, почти на месяц, Гагарина перекрывали в границах улиц Дзержинского и Авиационной. Ремонт планировали закончить к 10 мая, но еще 18 июня жители города жаловались на пробки в связи с продолжающимся ремонтом.