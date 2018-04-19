Улицу Гагарина в связи с ремонтом перекроют в Костанае
Информация об этом появилась сегодня, 18 апреля, на сайте городского акимата. Улицу Гагарина перекроют с 19 апреля по 10 мая в связи со строительно-монтажными работами.
Иллюстративное фото
Перекрытие дороги будет частичным, только правой полосы движения, в границах улиц Дзержинского и Авиационной.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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