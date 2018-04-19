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elektron
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
112: Вот именно! Что именно то? Работу я уже в первый же год нашёл. Договаривай :lol: Хотя особого смысла не вижу продолжать дискуссию.
19.04.18 00:04
Аноним
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
112: И да, вброс заголовка просто намеренно сделали таким НГшники, сделали бы просто о студентке отличнице, никто бы тут не писал.. 98 процентов конечно они тут совершили.. Как это, вброс или...
19.04.18 00:01
112
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
elektron: На язык ушло года три-четыре. Но Цитата: elektron Вот именно!
18.04.18 23:55
гость
Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда
Был в Астане перемещался на общественном транспорте по городу от Аэропорта до остановки на противоположном берегу более часа пути. За всё время следования встретил всего две полицейские машины с...
18.04.18 23:53
Кушмурунец23
«Знать русский язык и не волноваться» - формула успеха от мендыкаринской школьницы Нины ИЩАНОВОЙ
Чтобы сейчас создать для каждого села, поселка и т.д. современного сайта совсем не обязательно знать английский язык. Прежде всего желателен нормальный .тырнет немного денег на покупку домена и...
18.04.18 23:52
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Улицу Гагарина в связи с ремонтом перекроют в Костанае

18 апреля 2018, 20:06 |  ЖКХ

Информация об этом появилась сегодня, 18 апреля, на сайте городского акимата. Улицу Гагарина перекроют с 19 апреля по 10 мая в связи со строительно-монтажными работами.

Иллюстративное фото

Перекрытие дороги будет частичным, только правой полосы движения, в границах улиц Дзержинского и Авиационной.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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Комментарии к новости

§ Алиса
Re: Улицу Гагарина в связи с ремонтом перекроют в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4080
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.04.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автор заметки(о пропавшем мальчике) вы сами что-то в своем рисунке в статье видите? Лично я - нифига!!!! Иллюстративное фото - вижу хорошо, а ваше художественное творчество - увы!!!
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