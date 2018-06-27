Приговор по делу о краже из квартиры фотографа огласили в Костанае

Обвиняемых - Аскара Амренова, которого потерпевший Кирилл Филиппенков называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брата Азата Касымова и чемпиона Казахстана Азии по боксу Мукаша Тулкенова - суд приговорил к условному наказанию.

Приговор огласили сегодня, 27 июня, в суде №2 Костаная.

Так как подсудимые заключили с прокурором сделку о признании вины, всем трем назначили условный срок в 3,5 года и освободили из-под стражи в зале суда.

От своих исков потерпевшие Кирилл Филиппенков и Юрий Терпиловский отказались, так как семьи подсудимых уже возместили им ущерб.

- Я изначально заявлял иск на 7,5 млн, но потом решил обойтись без компенсации морального вреда, - сообщил Кирилл Филиппенков «НГ» по телефону. - Они вернули только то, что украли: около 4 млн наличными, еще около 200 000 тенге стоит сделать дубликат ключей от машины. В эту сумму мы включили также услуги адвоката.

В пресс-службе суда №2 Костаная отметили, что в срок отбытия наказания будет зачтено время предварительного заключения - то есть с 10 февраля 2018 года. Всем осужденным назначен пробационный контроль. Арест с их имущества теперь снимут.

На процессе рассматривалось дело о громкой краже, которая произошла в ночь на 10 февраля. Один из злоумышленников, Аскар Амренов, выпрыгнул из окна 4 этажа и получил множественные переломы. Азата Касымова и Мукаша Тулкенова задержали в квартире фотографа.

Ранее на судебных заседаниях осужденные признавались, что проникли в квартиру, но отрицали, что там были деньги.