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Приговор по делу о краже из квартиры фотографа огласили в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

27 июня 2018, 18:07 |  Криминал

Обвиняемых - Аскара Амренова, которого потерпевший Кирилл Филиппенков называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, его брата Азата Касымова и чемпиона Казахстана Азии по боксу Мукаша Тулкенова - суд приговорил к условному наказанию.

Приговор огласили сегодня, 27 июня, в суде №2 Костаная.

Так как подсудимые заключили с прокурором сделку о признании вины, всем трем назначили условный срок в 3,5 года и освободили из-под стражи в зале суда.

От своих исков потерпевшие Кирилл Филиппенков и Юрий Терпиловский отказались, так как семьи подсудимых уже возместили им ущерб.

- Я изначально заявлял иск на 7,5 млн, но потом решил обойтись без компенсации морального вреда, - сообщил Кирилл Филиппенков «НГ» по телефону. - Они вернули только то, что украли: около 4 млн наличными, еще около 200 000 тенге стоит сделать дубликат ключей от машины. В эту сумму мы включили также услуги адвоката.

В пресс-службе суда №2 Костаная отметили, что в срок отбытия наказания будет зачтено время предварительного заключения - то есть с 10 февраля 2018 года. Всем осужденным назначен пробационный контроль. Арест с их имущества теперь снимут.

На процессе рассматривалось дело о громкой краже, которая произошла в ночь на 10 февраля. Один из злоумышленников, Аскар Амренов, выпрыгнул из окна 4 этажа и получил множественные переломы. Азата Касымова и Мукаша Тулкенова задержали в квартире фотографа.

Ранее на судебных заседаниях осужденные признавались, что проникли в квартиру, но отрицали, что там были деньги.
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§ 112
Re: Приговор по делу о краже из квартиры фотографа огласили в...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13330
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там в принципе сажать не за что..
Просто один друг решил проучить других друзей.
И цена ее какие то небольшие деньги..
Зато теперь будут знать, что такое настоящий друг..
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