Обвиняемые в краже из квартиры костанайского фотографа заключат с прокурором сделку о признании вины

Об этом сегодня, 14 июня, сообщили адвокаты Аскара Амренова, Мукаша Тулкенова и Азата Касымова, которых сейчас судят за проникновение в квартиру фотографа Кирилла Филиппенкова и кражу крупной суммы денег.

Потерпевший утверждает, что у него пропали 4,5 млн тенге, которые хранились дома. Подсудимые этот факт отрицают. Они признали, что проникли в квартиру Филиппенкова, но никаких денег не брали.

Действительно ли называемая потерпевшим сумма хранилась в квартире, точно неизвестно. На суде стороны предоставляют противоречивые доказательства.

В частности, на прошлых заседаниях допрашивали следователей, которые принимали заявление от тещи Филиппенкова Марины Терпиловской сразу после взлома квартиры. Они пояснили, что точно от нее слышали: в квартире денег быть не может, они все находятся в банке.

Всего в этом деле было два заявления от Марины Терпиловской. Первое бесследно исчезло, во втором появилась многомиллионная сумма.

Судья Сатыбалды Оразбаев ранее планировал задать потерпевшему дополнительные вопросы насчет украденного, однако на третье заседании подряд Филиппенков не пришел. Его адвокат Олег МАЛЬКОВ сегодня заявил о том, что стороны пришли «к единому знаменателю» и они согласны примириться с подсудимыми.

- Изначально они отказывались, но теперь решились, - пояснил он «НГ» после заседания. - Мы заявляем ущерб в 4,5 млн тенге, без компенсации морального вреда.

Речь идет о громкой краже, в которой обвиняются Аскар Амренов, его потерпевший называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, брат Амренова - Азат Касымов, а также чемпион Казахстана и Азии по боксу Мукаш Тулкенов. Они проникли в квартиру фотографа 10 февраля 2018 года.