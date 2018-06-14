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112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском При чем тут это? Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное.. Ты еще на молекулы его разбей.. И за 40 евро...
14.06.18 21:34
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия...
14.06.18 21:31
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: посмотри в зеркало Ну и? И что там? Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется.. И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее...
14.06.18 21:24
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112: Кто то обещал настоящее французское? А что есть не настоящее? 112: Интересно посмотреть кто этот человек? посмотри в зеркало :lol: День сурка ей богу ;-)
14.06.18 21:21
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: просто констатировал факт. Никакого факта не было. Кто то обещал настоящее французское? Интересно посмотреть кто этот человек? Или это не факт, а вранье?
14.06.18 21:16
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Обвиняемые в краже из квартиры костанайского фотографа заключат с прокурором сделку о признании вины

Татьяна НАЗАРУК

14 июня 2018, 17:36 |  Криминал

Об этом сегодня, 14 июня, сообщили адвокаты Аскара Амренова, Мукаша Тулкенова и Азата Касымова, которых сейчас судят за проникновение в квартиру фотографа Кирилла Филиппенкова и кражу крупной суммы денег.

Потерпевший утверждает, что у него пропали 4,5 млн тенге, которые хранились дома. Подсудимые этот факт отрицают. Они признали, что проникли в квартиру Филиппенкова, но никаких денег не брали.

Действительно ли называемая потерпевшим сумма хранилась в квартире, точно неизвестно. На суде стороны предоставляют противоречивые доказательства.

В частности, на прошлых заседаниях допрашивали следователей, которые принимали заявление от тещи Филиппенкова Марины Терпиловской сразу после взлома квартиры. Они пояснили, что точно от нее слышали: в квартире денег быть не может, они все находятся в банке.

Всего в этом деле было два заявления от Марины Терпиловской. Первое бесследно исчезло, во втором появилась многомиллионная сумма.

Судья Сатыбалды Оразбаев ранее планировал задать потерпевшему дополнительные вопросы насчет украденного, однако на третье заседании подряд Филиппенков не пришел. Его адвокат Олег МАЛЬКОВ сегодня заявил о том, что стороны пришли «к единому знаменателю» и они согласны примириться с подсудимыми.

- Изначально они отказывались, но теперь решились, - пояснил он «НГ» после заседания. - Мы заявляем ущерб в 4,5 млн тенге, без компенсации морального вреда.

Речь идет о громкой краже, в которой обвиняются Аскар Амренов, его потерпевший называет сотрудником засекреченного подразделения полиции, брат Амренова - Азат Касымов, а также чемпион Казахстана и Азии по боксу Мукаш Тулкенов. Они проникли в квартиру фотографа 10 февраля 2018 года.
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