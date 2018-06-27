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Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
27 июня 2018, 13:55 | Государство
6 июля в Казахстане будет отмечаться государственный праздник - День столицы (День Астаны). В этот день отмечается и день рождения главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.
© yvision.kz/Максим Леконцев
В этом году праздничный день приходится на пятницу. Поэтому согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", казахстанцы будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля - при пятидневной рабочей неделе. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать два дня - 6 и 8 июля. 7 июля - рабочий день.
Всего же в июле жителей республики ожидают 10 выходных дней.
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