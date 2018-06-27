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Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: свой потолок Этот чемпионат однозначно даст импульс футболу в России. Вон сколько арен построили по всей стране, теперь надо эту инфраструктуру в дело пристраивать. Глядишь к следующему...
27.06.18 17:18
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Горожанин_kst: Ну то что он на коксе до сих пор сидит, это не секрет вроде. В сети есть фото, где стекло его ложи, как будто мукой обсыпано. Мож и фотошоп, фз.
27.06.18 17:16
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Судя по твоим постоянным вбросам в сторону россиян, ты чересчур не равнодушна к ним.
27.06.18 17:14
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Я тебе могу ананасы с бананами скинуть в личку. Уже свои пошли. И да, вопрос о вашем сезоне был. У нас помидоры в сезон ващпе 25-30 центов.
27.06.18 17:12
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: Не, ну так то, по игре, бразильянцы и в самом деле смотрятся не ахти. МОЩНО, монолитно Хорватия и Бельгия выглядят, как танки, игра у них идёт.
27.06.18 17:02
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Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны

27 июня 2018, 13:55 |  Государство

6 июля в Казахстане будет отмечаться государственный праздник - День столицы (День Астаны). В этот день отмечается и день рождения главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.

© yvision.kz/Максим Леконцев

В этом году праздничный день приходится на пятницу. Поэтому согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", казахстанцы будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля - при пятидневной рабочей неделе. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать два дня - 6 и 8 июля. 7 июля - рабочий день.

Всего же в июле жителей республики ожидают 10 выходных дней.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госы только отдыхают, остальные то работают..
Тогда нужно ставить вопрос о том, сколько госчиновники отдыхают, не все казахстанцы..
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§ Змея Подколодная
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 479
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.06.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Госы только отдыхают, остальные то работают

Вы может и работаете. Я работаю у частника, еще ни в один праздник я не выходила на работу. В праздники работают те, кто сутками, посменно трудится, выпала смена на праздник- придется батрачить.
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§ 112
Re: Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13327
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
может и работаете. Я работаю у частника, еще ни в один праздник я не выходила

Нет.
Частники все работают как и их работники..
Будь то продавцы, такси, рестораны или еще что то там..
Не работать в эти дни это нонсенс..
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