Сколько казахстанцы отдохнут на День Астаны

6 июля в Казахстане будет отмечаться государственный праздник - День столицы (День Астаны). В этот день отмечается и день рождения главы государства Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.

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В этом году праздничный день приходится на пятницу. Поэтому согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", казахстанцы будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля - при пятидневной рабочей неделе. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать два дня - 6 и 8 июля. 7 июля - рабочий день.

Всего же в июле жителей республики ожидают 10 выходных дней.