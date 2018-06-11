Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

10 дней отдыха ожидают казахстанцев в июле, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: orinfo.ru

Согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", 6 июля страна будет отмечать День столицы. День официального праздника приходится на пятницу, следовательно, казахстанцы будут отдыхать три дня - 6,7 и 8 июля, при пятидневной рабочей неделе.

Те, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать 6 и 8 июля. 7 июля - рабочий день.

Всего казахстанцы в 2018 году отдохнут 119 дней. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.