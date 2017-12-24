Сколько дней казахстанцы отдохнут в 2018 году

В 2018 году казахстанцы отдохнут 119 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz. Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей неделе.

Дни отдыха приходятся на национальные и государственные праздники и выходные. Национальным праздником в Республике Казахстан является День Независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря.

Государственными праздниками, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая;

День Столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.

Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями. При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. В календаре эти дни отмечены красным подчеркиванием.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты, при составлении баланса рабочего времени в 2018 году с учетом норм закона "О праздниках в Республике Казахстан" праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), перенесены на следующий после праздничного рабочий день:

при пятидневке:

с 1 декабря на 3 декабря;

с 16 декабря на 18 декабря.

при шестидневке:

с 16 декабря на 18 декабря.

Больше всего отдыха приходится на март 2018 года. В этом месяце будет 18 рабочих дней, четыре праздничных и семь выходных. Самый "трудовой" месяц - октябрь, с 23 рабочими днями. Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество являются выходными днями независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности (графикам вахт). В 2018 году первый день Курбан-айта приходится на 21 августа.

В 2018 году, по данным Минтруда, казахстанцы при 40-часовой рабочей неделе и пятидневном графике работы будут трудится 1968 часов.

Среднемесячное число рабочих дней на 2018 год составляет 20,50 дней. Среднемесячное число календарных дней на 2017 год составляет 29,25 (без учета праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан).