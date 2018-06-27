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Конкурс по поеданию блинов, мастер-класс по каллиграфии и выставка к 125-летию мечети - в Костанае пройдет "Ночь в Доме Дружбы"

Татьяна НАЗАРУК

27 июня 2018, 09:44 |  Культура

Вторая по счету "Ночь в Доме Дружбы" пройдет в эту пятницу, 29 июня. Начало - в 19.00. Программа запланирована на три часа - до 22.00. Вход свободный.

Фото из архива "НГ"

Три главных темы праздника: 25-летие Астаны, история Костаная и гастрономические забавы. Организаторы предлагают гостям сфотографироваться с Золотым человеком, окунуться в историю семьи купцом Яушевых, узнать больше о главной мечети Костаная и поучаствовать в "съедобных" конкурсах.

- У нас будет целая фотозона, посвященная купцам Яушевым, - рассказала "НГ" методист Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Можно будет поиграть на еврейском национальном инструменте шофаре, поучаствовать в мастер-классе по каллиграфии. Будут мини-мероприятия, организованные Русской общиной. В частности - конкурс на быстрое поедание блинов, в нем могут принять участие все желающие. Также мы будем угощать вареньем, проведем мастер-класс по приготовлению корейских кимпаб роллов.

Организаторы обещают еще много интересного: презентацию национальных инструментов, киносеанс, развлечение под названием "Измерь свой рост в тюбетейках"...

Впервые ночь в Доме Дружбы прошла в 2015 году. Затем последовал двухлетний перерыв, традицию возобновили только в 2017 году.
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