Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал расследование по факту схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото очевидцев / tengrinews.kz
После заседания правительства журналисты спросили министра, установлена ли окончательная причина крушения поезда.
"Уже несколько раз говорилось, это состояние пути. Версия о том, что якобы было (столкновение - прим.) со встречным грузовым поездом, исключилась на сегодня. Состояние пути - основная версия. Состояние пути, вопрос к качеству ремонта, который был проведен весной, вопрос к ежедневному осмотру, содержанию этого пути есть", - прокомментировал Женис Касымбек.
"А кто виноват?" - спросили министра журналисты.
"Я уже вам в 20-й раз говорю, комиссия определит, кто виноват", - заявил Касымбек.
"Есть версия, что рельсы из-за жары расширяются", - снова спросили его представители СМИ.
"Это физика, при перепаде температуры бывают такие моменты. Для этого есть специальные службы, которые должны следить за этим", - резюмировал Женис Касымбек.
Напомним, 17 июня около 13.25 в Жамбылской области пассажирский поезд сообщением Астана - Алматы "Байтерек" сошел с рельсов близ станции Шу. В результате происшествия погиб 12-летний ребенок, пострадали 22 человека
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