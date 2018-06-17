Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу

Пассажирский поезд сошел с рельсов близ станции Чу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщают очевидцы ЧП произошло около 14.00 не доезжая до станции Чу в Жамбылской области с поездом направления "Астана-Алматы" №9 "Байтерек".

Официальный представитель КЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов подтвердил информацию о сходе вагонов.

"По предварительной информации сошло три вагона пассажирского поезда Астана-Алматы, Шуский район Жамбылской области. По поступающей информации есть пострадавшие, но пока наши подразделения находятся в пути", - сообщил Иманкулов.

"Примерно минут 30 назад это произошло. Мы сами ехали в 9 вагоне. А после нас примерно 13, 14 и 15 вагоны сошли с рельсов. Был резкий скачок, мы почувствовали, что как будто сошли с рельсов. Потом резко затормозили", - рассказала пассажир поезда.

По словам одного пассажира на место быстро подъехали экстренные службы, скорая помощь. Кроме того уже прибыл другой дополнительный поезд, люди загружаются.