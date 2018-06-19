Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение для смартфона - «Костанай-Су» о планах цифровизации
Татьяна НАЗАРУК
Согласно плану акимата Костаная, осовременить технологические процессы и способы общения с потребителями ГКП «Костанай-Су» должно в период с 2018 по 2022 годы. Об этом сообщили на брифинге в ГКП сегодня, 19 июня.
В частности, планируется устанавливать более совершенные и удобные счетчики холодной воды, которые дистанционно передают показания на предприятие, в связи с чем услуги контроллеров будут больше не нужны.
- Мы сейчас выбираем наиболее подходящие для нас счетчики, - пояснил директор ГКП Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. - Есть импульсные, с радиомодулем, есть те, которые работают с помощью вай-фая. По стоимости они все разные: от 10 000 до 40 000 тенге. Хотим, чтобы у фирмы-поставщика было представительство в Костанае, чтобы потом оперативно решать возникающие вопросы. Обращаем внимание и на сервис - он должен быть доступен каждому.
По словам Файзулаева, потребители законодательно уже сейчас обязаны устанавливать приборы с дистанционной передачей показаний, если старые счетчики не пригодны к эксплуатации. Для всех новых домов сразу же закупают именно такие. За чей счет будет финансироваться установка счетчиков, пока неизвестно.
- Мы будем внедрять это постепенно, не резко и не сразу все дома будут оборудованы новыми счетчиками, - директор ГКП. - К тому же у нас еще нет оборудования, которое будет принимать эти показания. Процесс идет.
Власти Костаная уже давно говорят о запуске мобильного приложения Smart City. Его разработкой занимается отдел ЖКХ. Когда работу закончат, в приложении можно будет пользоваться разделом ГКП «Костанай-Су» - абоненты смогут узнать о своей задолженности, получить информацию о тарифах, подать заявки на заключение договоров и т. д.
Говорили на брифинге и о нашумевшем прорыве канализации в логе Абиль сай, о котором написала «НГ». Директор ГКП объяснил этот порыв тотальным износом коммунальных сетей.
- Надо признать, что мы на такие вещи реагируем оперативно, - обратился к журналистам Еркебулан Файзулаев. - Сети наши изношены на 78%. Мы по программе «Нурлы Жол» заменили коммуникации на 3,7 млрд тенге, но это снизило износ только на 3%, а с каждым годом он повышается. Если мы хотим иметь безаварийный водопровод и канализацию, нужно повышать тарифы. На сегодня дебиторская задолженность составляет 120 млн тенге.
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