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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Анализы придется сдавать. Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам. В этом может быть свой плюс. И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
19.06.18 17:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Йаб сказал, к чему привязать имя можно. Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
19.06.18 17:43
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
19.06.18 17:42
Маркс
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Victor Yang: И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было. Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без...
19.06.18 17:41
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ. И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
19.06.18 17:39
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Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение для смартфона - «Костанай-Су» о планах цифровизации

Татьяна НАЗАРУК

19 июня 2018, 14:21 |  ЖКХ

Согласно плану акимата Костаная, осовременить технологические процессы и способы общения с потребителями ГКП «Костанай-Су» должно в период с 2018 по 2022 годы. Об этом сообщили на брифинге в ГКП сегодня, 19 июня.

В частности, планируется устанавливать более совершенные и удобные счетчики холодной воды, которые дистанционно передают показания на предприятие, в связи с чем услуги контроллеров будут больше не нужны.

- Мы сейчас выбираем наиболее подходящие для нас счетчики, - пояснил директор ГКП Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. - Есть импульсные, с радиомодулем, есть те, которые работают с помощью вай-фая. По стоимости они все разные: от 10 000 до 40 000 тенге. Хотим, чтобы у фирмы-поставщика было представительство в Костанае, чтобы потом оперативно решать возникающие вопросы. Обращаем внимание и на сервис - он должен быть доступен каждому.

По словам Файзулаева, потребители законодательно уже сейчас обязаны устанавливать приборы с дистанционной передачей показаний, если старые счетчики не пригодны к эксплуатации. Для всех новых домов сразу же закупают именно такие. За чей счет будет финансироваться установка счетчиков, пока неизвестно.

- Мы будем внедрять это постепенно, не резко и не сразу все дома будут оборудованы новыми счетчиками, - директор ГКП. - К тому же у нас еще нет оборудования, которое будет принимать эти показания. Процесс идет.

Власти Костаная уже давно говорят о запуске мобильного приложения Smart City. Его разработкой занимается отдел ЖКХ. Когда работу закончат, в приложении можно будет пользоваться разделом ГКП «Костанай-Су» - абоненты смогут узнать о своей задолженности, получить информацию о тарифах, подать заявки на заключение договоров и т. д.

Говорили на брифинге и о нашумевшем прорыве канализации в логе Абиль сай, о котором написала «НГ». Директор ГКП объяснил этот порыв тотальным износом коммунальных сетей.

- Надо признать, что мы на такие вещи реагируем оперативно, - обратился к журналистам Еркебулан Файзулаев. - Сети наши изношены на 78%. Мы по программе «Нурлы Жол» заменили коммуникации на 3,7 млрд тенге, но это снизило износ только на 3%, а с каждым годом он повышается. Если мы хотим иметь безаварийный водопровод и канализацию, нужно повышать тарифы. На сегодня дебиторская задолженность составляет 120 млн тенге.
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Комментарии к новости
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§ таноми52
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 52
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.06.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"удобные счетчики холодной воды, которые дистанционно передают показания на предприятие, в связи с чем услуги контроллеров будут больше не нужны"

За несколько десятилетий пользования центральным водопроводом встречалась с контролёрами горводоканала только несколько раз, когда приходили пломбировать счетчики или вновь установленные, или после поверки. НИ РАЗУ не приходили, чтобы снять показания. так и думала, что ЭТО не входит в их обязанности.

Цитата:"Мы будем внедрять это постепенно, не резко ..."

Очень надеюсь, что так и будет. А не как с Горэлектросетью: заставили форсированно поменять старые счётчики на счётчики с более высоким классом точности, а через небольшое время после этого установили "дистанционные" счётчики ( потребитель"арендует"). Деньги потребителя на ветер! Да что с ним церемониться!
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§ seroff
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 19.06.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорили на брифинге и о нашумевшем прорыве канализации в логе Абиль сай, о котором написала «НГ». Директор ГКП объяснил этот порыв тотальным износом коммунальных сетей. - Надо признать, что мы на такие вещи реагируем оперативно, - обратился к журналистам Еркебулан Файзулаев. - Сети наши изношены на 78%. Мы по программе «Нурлы Жол» заменили коммуникации на 3,7 млрд тенге, но это снизило износ только на 3%, а с каждым годом он повышается. Если мы хотим иметь безаварийный водопровод и канализацию, нужно повышать тарифы. На сегодня дебиторская задолженность составляет 120 млн тенге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31390 За 27 лет независимости ни хрена ни сделано только карманы набиваются и начальство меняется чтобы и другие набивали
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§ Маркс
Re: Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ГКП:
Сети наши изношены на 78%.

А мы их сверху обернем цифровыми технологиями и наступит ПП (полный порядок). Эти цифровые технологии качество воды что-ли улучшат? Или бесперебойное снабжение обеспечат? Очередной капиталист влезет между потребителем и услугой, чтобы урывать себе долю немалую. Кому они нужны эти счетчики? Выкинуть их совсем и платить по нормам.

Хватит кормить производителей счетчиков и запчастей для них, хватит кормит бездельников, втюхивающих народу и обслуживающих ненужные аксессуары. Вместо закупки счетчиков нужно закупать экскаваторы, трубы и специалистов. Где это видано, чтобы питьевую воду нужно было покупать в магазинах. Раньше можно было пить не только холодную воду, но и горячую. По городу ездили поливалки, а не пылевалки, как сейчас. Можно и без цифровых технологий сделать жизнь лучше, а можно и с ними сделать существование невыносимым.
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