Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении Костанайской областной больницы

Возгорание в нейрохирургическом отделении областной больницы произошло из-за малокалорийного источника огня. Об этом «НГ» сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ.

- Это мог быть обогреватель, на который, к примеру, бросили полотенце, и оно загорелось, - объяснил он. - Либо спички, непотушенные сигареты. Короткое замыкание наша лаборатория полностью исключает.

Возгорание в кабинете заведующей нейрохирургическим отделением, расположенного на 6-м этаже больницы, произошло 16 июня, около 10 утра. Сгорели кресло и тумба, но причина была не в коротком замыкании проводки. О чем «НГ» сразу заявили в департаменте по ЧС, хотя сообщившая о пожаре женщина сказала, что у них взорвался электрический чайник.

Из-за пожара из отделения эвакуировали 29 человек: 8 сотрудников и 21 пациента.

Дело о возгорании рассматривают в отделе дознания местной полиции, который установит виновника пожара и определит меру наказания.

Фото пресс-службы ДЧС по Костанайской области