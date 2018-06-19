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250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? Не Добринцофф ли конкурентов убирает? Должен остаться только один - горец монополист.
19.06.18 11:11
Seviriya
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Добринцофф: Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
19.06.18 10:52
Добринцофф
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков...
19.06.18 10:49
Обликоморале
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
Слов нет, одни маты. Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
19.06.18 10:47
Обликоморале
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
:-) Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol:
19.06.18 10:43
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Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении Костанайской областной больницы

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 июня 2018, 10:55 |  Происшествия

Возгорание в нейрохирургическом отделении областной больницы произошло из-за малокалорийного источника огня. Об этом «НГ» сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ.

- Это мог быть обогреватель, на который, к примеру, бросили полотенце, и оно загорелось, - объяснил он. - Либо спички, непотушенные сигареты. Короткое замыкание наша лаборатория полностью исключает.

Возгорание в кабинете заведующей нейрохирургическим отделением, расположенного на 6-м этаже больницы, произошло 16 июня, около 10 утра. Сгорели кресло и тумба, но причина была не в коротком замыкании проводки. О чем «НГ» сразу заявили в департаменте по ЧС, хотя сообщившая о пожаре женщина сказала, что у них взорвался электрический чайник.

Из-за пожара из отделения эвакуировали 29 человек: 8 сотрудников и 21 пациента.

Дело о возгорании рассматривают в отделе дознания местной полиции, который установит виновника пожара и определит меру наказания.

Фото пресс-службы ДЧС по Костанайской области
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