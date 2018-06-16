В Костанае из-за пожара в областной больнице были эвакуированы 29 человек
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сообщение о возгорании в здании Костанайской областной больницы поступило в местную пожарную часть сегодня, 16 июня, около 10 часов утра.
- Позвонила женщина, сказала, что у них в больнице взорвался чайник, и бросила трубку, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - На место сразу же выехали четыре пожарных расчета. При осмотре оказалось, что возгорание произошло на 6-м этаже, в кабинете заведующей нейрохирургическим отделением. Сгорели кресло и тумба, но причина была не в коротком замыкании проводки. Скорее всего, был внешний источник огня.
В связи с этим, отметил Какимов, дело о расследовании причины пожара передано в ГОВД.
Во время тушения пожара были эвакуированы 29 человек: 8 сотрудников больницы и 21 пациент.
Площадь пожара составила 2 кв. м. Потушить пламя удалось в течение одного часа.
Сейчас отделение работает в прежнем режиме.
Фото пресс-службы ДЧС по Костанайской области
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этожь как надо было нестись при ограничении в 60 км/ч .21 год профи как в Костанае Павлова-Абая ,бессмертные по ходу или безмозглые одно из двух.
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Спасибо , получилось достать справку и не нужно в ЦОН идти.
Флуд и оффтопик (часть 3)
С Караваями хлеба как Рональдо.. a.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron: без короля то Успокойся и передохни, пока Король откушивает советский борщ с перчиком и сметанкой и курицей.. d.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Да и там тема сразу заглохла, как запретили делать реальные ставки..Как я ушел оттуда во Флуд.. Ну да как же без короля то непристижно как то :lol: