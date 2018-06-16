В Костанае из-за пожара в областной больнице были эвакуированы 29 человек

Сообщение о возгорании в здании Костанайской областной больницы поступило в местную пожарную часть сегодня, 16 июня, около 10 часов утра.

- Позвонила женщина, сказала, что у них в больнице взорвался чайник, и бросила трубку, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - На место сразу же выехали четыре пожарных расчета. При осмотре оказалось, что возгорание произошло на 6-м этаже, в кабинете заведующей нейрохирургическим отделением. Сгорели кресло и тумба, но причина была не в коротком замыкании проводки. Скорее всего, был внешний источник огня.

В связи с этим, отметил Какимов, дело о расследовании причины пожара передано в ГОВД.

Во время тушения пожара были эвакуированы 29 человек: 8 сотрудников больницы и 21 пациент.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Потушить пламя удалось в течение одного часа.

Сейчас отделение работает в прежнем режиме.

Фото пресс-службы ДЧС по Костанайской области