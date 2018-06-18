"Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района

Аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что из районного бюджета выделили средства для электрификации только насосных станций, предназначенных для полива, но не дачных домиков.

«НГ» подробно писала об этой проблеме 11 июня. В редакцию обратились собственники участков на Притобольских и Тимирязевских дачах, которые живут там круглый год.

Землю под строительство и небольшие дачные домики люди брали с учетом того, что в 2014 году в местном акимате им пообещали: скоро здесь проведут электричество. На тот момент была разработана ПСД, но из-за того, что деньги ни на следующий год, ни через два выделены не были, она устарела. Теперь нужно готовить новую документацию.

Сегодня, 18 июня, в акимате Костанайского района сообщили: ОО «Садовод-любитель Притобольский» и ПК «Имени К.А. Тимирязева» являются самостоятельными юридическими лицами, поэтому электрификация именно садовых домиков относится к их прямым обязанностям.

- В бюджете района средств для электрификации садовых обществ не предусмотрено, - ответил «НГ» аким района Кайрат Ахметов. - Проведение инженерных коммуникаций, в том числе электроснабжения, за счет бюджетных средств предусмотрено только в рамках государственных программ. Учитывая неоднократные обращения председателей садовых обществ, акиматом Костанайского района выделены средства на сумму 1 074 000 тенге для электроснабжения насосных станций от точки врезки до территории установки контрольно-типового пункта.

Ахметов отметил, что и прошлый проект не предусматривал поквартальную электрификацию. Планировалось провести электричество только для того, чтобы заменить дизельный генератор на электрический насос, который будет качать воду для полива.