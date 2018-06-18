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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Лиля. Если не трудно. Вернее я тебя прошу . Скинь по новому свой номер. Не сохранился он у меня. Я же знаю тебя ты ж не обидишь меня. Ты только на форуме жеская а в душе мягкая. Жду.
18.06.18 22:00
Vital
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Нг. Если интереснно. У меня есть ролики на васап могу скинуть. В плане том что б инфа была полная. Правда там маты. Я думаю вы спрааитесь
18.06.18 21:54
Menden1968
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Что то он не так там приварил рельсу. Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим...у нас в Европе это делают.Давай другую версию.
18.06.18 21:48
Ваш земляк
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
Поседел и облысел Умирзак Естаевич...По мне, так лучший из всех акимов Кустанайской области.
18.06.18 21:44
Menden1968
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
В 90е я тоже её сьел немерное количество когда в машине жил...
18.06.18 21:43
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"Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района

Татьяна НАЗАРУК

18 июня 2018, 16:07 |  Общество

Аким Костанайского района Кайрат АХМЕТОВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что из районного бюджета выделили средства для электрификации только насосных станций, предназначенных для полива, но не дачных домиков.

«НГ» подробно писала об этой проблеме 11 июня. В редакцию обратились собственники участков на Притобольских и Тимирязевских дачах, которые живут там круглый год.

Землю под строительство и небольшие дачные домики люди брали с учетом того, что в 2014 году в местном акимате им пообещали: скоро здесь проведут электричество. На тот момент была разработана ПСД, но из-за того, что деньги ни на следующий год, ни через два выделены не были, она устарела. Теперь нужно готовить новую документацию.

Сегодня, 18 июня, в акимате Костанайского района сообщили: ОО «Садовод-любитель Притобольский» и ПК «Имени К.А. Тимирязева» являются самостоятельными юридическими лицами, поэтому электрификация именно садовых домиков относится к их прямым обязанностям.

- В бюджете района средств для электрификации садовых обществ не предусмотрено, - ответил «НГ» аким района Кайрат Ахметов. - Проведение инженерных коммуникаций, в том числе электроснабжения, за счет бюджетных средств предусмотрено только в рамках государственных программ. Учитывая неоднократные обращения председателей садовых обществ, акиматом Костанайского района выделены средства на сумму 1 074 000 тенге для электроснабжения насосных станций от точки врезки до территории установки контрольно-типового пункта.

Ахметов отметил, что и прошлый проект не предусматривал поквартальную электрификацию. Планировалось провести электричество только для того, чтобы заменить дизельный генератор на электрический насос, который будет качать воду для полива.
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§ 112
Re: "Учитывая неоднократные обращения" - проблему...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато нашего полку прибыло..
Теперь будут как и я, который взял дачу для автомойки, сажать картошку и выращивать огурцы..
Наоборот даже лучше.
У меня тоже на даче нет света..
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§ Ваш земляк
Re: "Учитывая неоднократные обращения" - проблему...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.06.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть фамилию не переврали. Уже это радует.
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