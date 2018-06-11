Живущие круглый год на дачах костанайцы уже несколько лет ждут, когда к ним проведут электричество

Проект электрификации Притобольских и Темирязевских дач, которые расположены недалеко от Корейского моста, готовился в 2014 году. Но с тех пор и деньги на работы выделены не были, и сам проект устарел. Теперь необходимо начинать все сначала: готовить новую документацию и ждать-ждать...

Однако людям, живущим на дачах круглый год, ждать порядком уже надоело. Жить без света - это значит не иметь возможность погладить вещи, нормально постирать, зарядить мобильный телефон, в конце концов, посмотреть телевизор и почитать вечером книгу.

Самые востребованные атрибуты в таких домах - фонари, свечи, спички.

Валентина БЕИСОВА приобрела участок на Притобольских дачах 4 года назад. Решили вместе с мужем переехать поближе к городу из с. Нечаевка, что в 27 км от Костаная. Прежде чем купить землю и начать строить дом, ходили в акимат и узнавали об особенностях местной жизни. Там заверили: есть смета, есть проект, скоро будет электричество.Прошло 4 года. Дом почти построен, деньги потрачены, а света нет. Последние два года Валентина Беисова обивает пороги госучреждений.

- В районном акимате на прошлой неделе мне сказали: «Вот сейчас вам дай свет, вы и воду, и газ, и канализацию захотите», - рассказывает она. - Говорят, надо было землю в Заречном покупать. Но тут ведь дешевле, не у всех есть деньги. Мы на работу, как на праздник ездим, потому что там и телефон зарядить можно, и постирать. Начальство у меня хорошее, входит в положение... Я скоро в отпуск выхожу, не знаю, что буду здесь делать... Рядом с нами «Пристань» находится, с одной стороны - Костанай, с другой - Затоболовка... Кругом свет, а мы живем во мраке.

По словам Валентины Беисовой, она уже не раз пожалела о переезде из маленького села поближе к Костанаю. Притобольские дачи находятся примерно в двух километрах от города, но здесь нет ничего. В родной Нечаевке люди тоже не были избалованы благами цивилизации, но там было хотя бы электричество.

В недостроенном доме нет ни холодильника, ни другой нужной для хозяйки бытовой техники. Спасает только плита, питающаяся от газового баллона, находящийся неподалеку колодец, где можно взять воду, и аккумуляторы для мобильных телефонов. Канализацию Беисовы провели себе сами. Единственный источник энергии - дизельный генератор, который подает техническую воду для полива.

Зимой на этих дачах жизнь замирает с наступлением темноты. В окнах теплится только бледный свет от фонарей и свечей.

- Мы уже отчаялись, сами ездили к энергетикам, спрашивали по ценам, - рассказала Валентина Беисова. - Это выйдет от 3 млн тенге и выше. Здесь был свет в советское время. В 90-е все провода украли, трансформаторы разобрали. Вот так и живем теперь. Если у меня садится батарейка у фонаря, мне приходится ехать на работу и заряжать ее там. Стирать езжу стирать к подругам в город. У меня дети из общежитий домой не едут, потому что тут делать нечего. Ни телевизор посмотреть, ни ноутбук зарядить...

В акимате Костанайского района сообщили - еще две зимы света здесь не будет точно. Даже не выделили деньги на перерасчет и новый проект. Возможно, новую документацию подготовят в следующем году. Если свет и появится, то его будут тянуть из Заречного. А это 12 км и около 30 млн тенге на два дачных сообщества.

С такой же проблемой чуть было не столкнулась 24-летняя Анастасия ПРОХОРОВА. Вместе с мужем они купили дачный участок 4 года назад и хотели построить здесь дом. Но обещаниям провести свет не поверили, решили дождаться, когда электричество здесь действительно появится.

- Мы здесь толком не живем, только летом приезжаем сюда с ребенком, - рассказала Анастасия корреспондентам «НГ». - Ночью здесь холодно, приходится печку по три раза топить, у нас есть своя небольшая буржуйка. Сейчас, вроде, потеплело, понемногу перевозим вещи. Здесь у нас есть баня, но мыться в ней можно либо только днем, либо вечером со свечой.

Отец Анастасии привозит сюда небольшой генератор, чтобы можно было показать 9-месячному внуку мультики. С наступлением зимы семья отсюда уедет и будет ждать следующей весны.

Гульзира УСПЕНЬЕВА круглый год живет на Темирязевских дачах. Таких, как она, здесь около 50 семей. И все выживают, как могут. Летом на даче еще терпимо благодаря длинному световому дню, зимой тяжелее, хотя спасал свой мини-генератор. В этом году он сгорел, надо покупать новый.

- Здесь была просто вот дача, а мы домик утеплили, печку поставили, - показала Гульзира свой дом. - У меня 8 внуков, все хотят у бабы ночевать, а как? Мы думали достраивать дом, но боимся - вдруг напрасно все будет. Хотели скважину вырыть, но качать воду как? У нас тут есть дизельный генератор для полива, но к нему нельзя подключиться: для экологии вредно. Зимой по вечерам мы сидим и в телефоне фильм смотрим, больше делать нечего, а потом спать ложимся.

Председатель садового общества «Притобольское» Максим ЯКУБОВ с этой проблемой возится уже 4 года. Вообще вся эта история тянется с 2000-х годов, когда дачи полностью остались без света.

- ПСД обойдется в 3-4 млн, а чтобы провести свет на два садовых общества, нужно 24 млн тенге, - сообщил он «НГ» по телефону. - Районный аким дал распоряжение выделить деньги на смету, вот теперь ждем. Из области нам средства на это давать не будут. Сказали, что район сам должен их найти - мол, сумма небольшая. Мы хотим прежде всего добиться проведения электричества, чтобы заменить дизельный генератор на нормальный насос. А дальше нам проще будет, скинемся и будем проводить людям свет.

Темирязевские и часть Притобольских дач относятся к акимату п. Затобольск, остальная часть - к Костанайскому району. «НГ» направила запросы по поводу электрификации дач двум акимам.