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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Читательский рейтинг

Обвиняемому в убийстве и расчленении своей сестры мужчине вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

14 июня 2018, 13:10 |  Криминал

30-летнего Кусбека АЛЬМАГАМБЕТОВА судили по ст. 99 ч.1 по обвинению в убийстве двоюродной сестры.

24 декабря 2017 года в его доме в селе Славенка Карабалыкского района была найдена обезглавленная 45-летняя Кульмар Бикбусунова. До убийства она вместе с Альмагамбетовым и его отцом выпила несколько бутылок водки.

Согласно материалам дела, Кусбек Альмагамбетов после нескольких выпитых бутылок водки кухонным ножом шесть раз ударил сестру сзади в область грудной клетки. Женщина была еще жива, когда он стал отрезать ей голову… Перерезал шею и полностью отделил голову от туловища.

Суд признал Альмагамбетова виновным в совершении убийства и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

С первого и до последнего дня судебного процесса он вину не признавал.

Дополнительно Альмагамбетову назначили принудительное лечение от алкоголизма.
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Комментарии к новости
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* 112
Re: Обвиняемому в убийстве и расчленении своей сестры мужчине...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж..
Пить со мтариками это в Высшей степени Грех человека..
Тут даже с теми кто старше на пару лет не пьешь, ради Уважения прежде всего к самому себе, а тут с дедом совсем..
Что творят люди..
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