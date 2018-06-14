Обвиняемому в убийстве и расчленении своей сестры мужчине вынесли приговор в Костанае

30-летнего Кусбека АЛЬМАГАМБЕТОВА судили по ст. 99 ч.1 по обвинению в убийстве двоюродной сестры.

24 декабря 2017 года в его доме в селе Славенка Карабалыкского района была найдена обезглавленная 45-летняя Кульмар Бикбусунова. До убийства она вместе с Альмагамбетовым и его отцом выпила несколько бутылок водки.

Согласно материалам дела, Кусбек Альмагамбетов после нескольких выпитых бутылок водки кухонным ножом шесть раз ударил сестру сзади в область грудной клетки. Женщина была еще жива, когда он стал отрезать ей голову… Перерезал шею и полностью отделил голову от туловища.

Суд признал Альмагамбетова виновным в совершении убийства и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

С первого и до последнего дня судебного процесса он вину не признавал.

Дополнительно Альмагамбетову назначили принудительное лечение от алкоголизма.



