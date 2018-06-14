Обвиняемому в убийстве и расчленении своей сестры мужчине вынесли приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
30-летнего Кусбека АЛЬМАГАМБЕТОВА судили по ст. 99 ч.1 по обвинению в убийстве двоюродной сестры.
24 декабря 2017 года в его доме в селе Славенка Карабалыкского района была найдена обезглавленная 45-летняя Кульмар Бикбусунова. До убийства она вместе с Альмагамбетовым и его отцом выпила несколько бутылок водки.
Согласно материалам дела, Кусбек Альмагамбетов после нескольких выпитых бутылок водки кухонным ножом шесть раз ударил сестру сзади в область грудной клетки. Женщина была еще жива, когда он стал отрезать ей голову… Перерезал шею и полностью отделил голову от туловища.
Суд признал Альмагамбетова виновным в совершении убийства и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.
С первого и до последнего дня судебного процесса он вину не признавал.
Дополнительно Альмагамбетову назначили принудительное лечение от алкоголизма.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..