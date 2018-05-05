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Обвиняемого в убийстве и расчленении своей сестры мужчину будут судить в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 мая 2018, 21:08 |  Криминал

45-летняя Кульмар Бикбусунова была убита 24 декабря 2017 года в селе Славенка Карабалыкского района. Женщина после развода с мужем временно проживала вместе с семьей своего двоюродного брата, 30-летнего Кусбека АЛЬМАГАМБЕТОВА. Его и обвиняют в убийстве родственницы.

Альмагамбетов в своем селе зарабатывал тем, что забивает скотину. Утром 24 декабря он по просьбе односельчанки зарезал лошадь, а вечером, как утверждает гособвинение, - двоюродную сестру.

Подсудимый работал вместе со своим отцом Жумабаем Альмагамбетовым. После выполненного заказа мужчины взяли в магазине пол-литра водки и стали отмечать. Затем с 1,5 литрами водки к ним пришел знакомый. В самом разгаре пьянки к компании присоединилась Бикбусунова.

Когда знакомый ушел, Альмагамбетов взял еще литр водки, родственники продолжили пить втроем.

Примерно в 22 часа брат и сестра поругались. они не могли определиться, кого из домашней скотины пустить на мясо - теленка или курицу. То, что произошло дальше, похоже на фильм ужасов.

Согласно материалам дела, Кусбек Альмагамбетов кухонным ножом шесть раз ударил сестру сзади в область грудной клетки. Женщина была еще жива, когда он стал отрезать ей голову… Перерезал шею и полностью отделил голову от туловища.

Как рассказала журналистам сегодня, 4 мая, на предварительном слушании по этому делу адвокат Альмагамбетова Ляззат ИСМАИЛОВА, эксперты пришли к выводу, что женщина умерла именно из-за последних действий подсудимого.

- В каких-то своих показаниях он говорил, что отрезанную голову его отец хотел сжечь в печи, - сообщила она. - И отец предлагал взять всю вину на себя - мол, он уже предпенсионного возраста, ему терять нечего.

У подсудимого есть жена и четверо детей. Все они в момент убийства находилась в том же доме. В тот день жена в итоге вышла из комнаты, где пряталась с детьми от пьяного мужа, и вызвала полицию.

Адвокат подсудимого говорит, что изначально он признал вину, но позже кардинально поменял свою позицию. В конце следствия стал все отрицать. По словам Исмаиловой, ее подзащитный не испытывает раскаяния - это определили психиатры, когда проводили свои экспертизы. Альмагамбетов был признан вменяемым.

Против присутствия прессы подсудимый не возражал и согласился, чтобы его фотографировали. Судье Ерлику СЕРАЛИНУ он четко заявил, что вину не признает и что на него оказывали психическое воздействие.

Перед началом главного судебного разбирательства Альмагамбетов ходатайсвовал  о том, чтобы была проведена повторная экспертиза биологических материалов. Первая показала, что найденная на штанах и футболке человеческая кровь принадлежала убитой. Подсудимый же утверждает, что это его кровь, так как утром того дня он порезался во время работы. Но в ходатайстве ему было отказано.
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Обвиняемого в убийстве и расчленении своей сестры мужчину будут судить в Костанае




Отправлено: 05.05.18 - 00:13
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