По мнению депутата, из-за недостаточного информирования населения о снижении налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников 1 января народ будет недоволен, передает Informburo.kz.

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1 января 2019 года власти могут столкнуться с недовольством населения, потому что государство не объясняет, как будет работать новая норма о снижении налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников. Об этом на расширенном заседании заявил секретарь Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Серик Бектурганов.

По его словам, после объявления пяти социальных инициатив очень много людей комментируют снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников до 1%. Однако не все правильно понимают, как будет работать эта норма.

Из зарплаты 60 тысяч тенге 28 тысяч (28 тысяч – это минимальная заработная плата в РК) налогом не облагаются. Индивидуальный подоходный налог сейчас высчитывается в размере 10% от оставшейся части и составляет 3200 тенге (десятая часть от 32 000). Но после введения новой нормы работники с зарплатой 60 000 тенге будут получать ежемесячно примерно на 2880 тенге больше, объяснил сенатор.

"Первого января может наступить очень большое недовольство населения, я вот опять предупреждаю. Все проблемы у нас от того, что мы народу ничего не объясняем и по регистрации, и по земельным, и по менингиту. Всё только от этого. Государство правильно делает, но объясняет кое-как, если вообще объясняет. Сейчас все начали говорить, что на 6000 (увеличивается зарплата. – Авт.). В этой связи ещё раз докладываю вам: не на 6000, а всего на 2880 увеличится то, что человек из кассы получает", – сказал он.

По мнению Серика Бектурганова, каждый день до 1 января специалисты, которые за это отвечают, должны объяснять это населению.

"Потом мы просто Президента подведём, и он будет спрашивать, почему своевременно ничего не объяснили. Два варианта неправильных: что на 6000 тенге больше будут получать, второй – что (у всех, кто получает зарплату. – Авт.) свыше 60 000 тенге у всех будет подоходный налог 10%", – подчеркнул он.

После введения социального налога может образоваться группа людей с пограничным уровнем заработной платы и доходов, считает секретарь комитета.

"Человек, получающий 60 тысяч тенге (уже после пенсионных отчислений), выигрывает 2880 тенге. Вместо 3200 налога он будет платить 320. Другой получает 65 тысяч тенге. Если отнять минимальную заработную плату в 28 тысяч, остаётся 37 тысяч тенге, и он налог платит 3700 тенге. Что сделает работодатель МСБ, у которого таких работников очень много? Он снизит заработную плату до 60 тысяч, оставшуюся часть в 5000 тенге поделит на два, 2500 – работнику в конверте, 2500 – себе в карман, и он выигрывает. Это схема, и мы людей толкаем на это", – высказал он свои опасения.

Серик Бектурганов отметил, что пограничного состояния допустить нельзя.

"Людям, которые 61 тысячу получают, им обидно будет. Посчитайте схему прогрессивного налога. Это несправедливая схема, на взгляд людей, будет всегда будет вызывать возмущение и желание уйти в справедливость. Мы сами своими руками создаём проблемы Налоговому комитету, для МСБ и для всех остальных", – заключил он.

На совместном заседании палат Парламента 5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами. Одна из них касается поддержки казахстанцев с низким доходом – глава государства предложил с 1 января 2019 года снизить для них налоговую нагрузку в десять раз и облагать налогом в размере 1%.

Это будет делаться для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчётного показателя в месяц, уточнил Нурсултан Назарбаев.