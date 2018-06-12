Признаков ОПГ нет, все осужденные попадают под амнистию - суд изменил приговор сотрудникам таможенного поста "Костанай-ЦТО"
Татьяна НАЗАРУК
Дело по обвинению сотрудников таможенного поста "Костанай-ЦТО" в получении взяток и участии в ОПГ прогремело на всю область в 2016 году, когда восьмерых человек, большинство из которых - матери-одиночки, задержали на их рабочих местах.
По версии обвинения, руководитель поста Ляйла Нургазина, главный специалист Малик Жаксалыков и шестеро сотрудников - Гульнара Алтынбаева, Гульжан Ахметова, Сауле Бекмухамбетова, Даурен Тукибаев, Вера Леонова и Асем Туралина - за месяц получили от предпринимателей около 10 млн тенге за быстрое оформление таможенных деклараций.
Дело было настолько запутанным, что даже признание вины не помогло подсудимым смягчить наказание.
В ходе первого судебного следствия председатель суда № 2 Костаная Батырбек Кудабаев заявил, что в этом деле имеется статья не только за получение взяток, но и участие в ОПГ. Дело вернули в прокуратуру, а после рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области уже в новой квалификации.
4 января судья Абай Раисов назначил главным фигурантам - Ляйле Нургазиной и Малику Жаксалыкову - по 10 и 11 лет лишения свободы, остальным - по 5,5 лет, признав всех подсудимых участниками ОПГ. Женщины плакали, поскольку дома у них остались несовершеннолетние дети.
Апелляцию после приговора подали и осужденные, не согласные с огромными сроками, и процессуальный прокурор, который изначально не был согласен с версией об организацией ОПГ, и адвокат Ляйлы Нургазиной Михаил Щур.
Дело заново рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда во главе с Клышпаем САЛЬМУХАМЕТОВЫМ. Приговор вынесли сегодня, 12 июня, в здании суда № 2 Костаная, поскольку родственников и знакомых осужденных на каждом заседании было так много, что они не могли разместиться в маленьком зале областного суда.
При оглашении резолютивной части судья постановил: приговор изменить и назначить Малику Жаксалыкову и Ляйле Нургазиной вместо 11-ти и 10 лет по 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Гульнару Алтынбаеву, Гульжан Ахметову, Сауле Бекмухамбетову, Даурена Тукибаева, Веру Леонову и Асем Туралину суд приговорил к 7 годам ограничения свободы с назначением пробационного контроля на весь срок наказания.
Все фигуранты этого дела были признаны невиновными по факту участия в ОПГ, потому что организованной преступной группировки, как посчитал суд апелляционной инстанции, не было.
Как только родственники осужденных услышали новые цифры в приговоре, они расплакались: кто-то от счастья, кто-то от разочарования, потому все надеялись на условные сроки и для Нургазиной, у которой есть малолетний ребенок, и для Жаксалыкова.
Неожиданности на этом не закончились, судья продолжал зачитывать приговор.
- На основании закона "Об амнистии" постановляем определить Нургазиной 3,5 года лишения свободы, сократив его наполовину, - добавил Клышпай Сальмухаметов. - Ахметовой, Туралиной, Бекмухамбетовой, Тукибаеву, Леоновой - 3,5 года ограничения свободы. Жаксалыкову - 5 лет 3 месяца лишения свободы. Алтынбаевой - 5 лет и 3 месяца ограничения свободы. Конфискацию имущества, арест банковских счетов отменить.
Нургазина и Жаксалыков будут отбывать наказание в колонии средней безопасности, срок исчисляется с 4 января 2018 года.
После вынесения приговора судья дал разъяснения.
- Мы посчитали, что в действиях осужденных нет ОПГ, в связи с этим их оправдали, - пояснил Клышпай Сальмухаметов. - Их действия были переквалифицированы на получение взятки должностным лицом. Все осужденные попали под акт амнистии, но основания для этого различные. Наполовину наказание было сокращено тем, у кого есть дети: Нургазиной, Тукибаеву, Бекмухамбетовой, Ахметовой, Туралиной. Леоновой тоже сократили наполовину, но из-за того, что на момент выхода акта амнистии ей исполнилось более 50 лет. Жаксалыкову и Алтынбаевой сократили срок на четверть, так как по делу отсутствует ущерб.
От радости зал рыдал и аплодировал. Плакали и осужденные. Как только их освободили из-под стражи, к ним ринулись родственники. Матери обнимали и дочерей, и адвокатов, и даже журналистов.
Под конвоем остались только Ляйла Нургазина и Малик Жаксалыков, но они выглядели уже не так мрачно.
Кому-то из их родственников стало плохо, в здание суда вызвали скорую.
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