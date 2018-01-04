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Имена, дороги и понты - наше все
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
04.01.18 23:48
zas
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий
04.01.18 23:33
112
Имена, дороги и понты - наше все
шутка юмора: Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди Да, совершенно верно.. Мои коллеги по профессиональному комментированию.. Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с...
04.01.18 23:26
Я живу в этой стране
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
экспортер: Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго
04.01.18 23:25
112
Имена, дороги и понты - наше все
Бомбила .: Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , Не помню, он по моему всегда есть.. И где, по интернету что ли или васапу?
04.01.18 23:21
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Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток

Надежда КОВАЛЬСКАЯ

4 января 2018, 20:42 |  Криминал

Приговор по громкому делу о взятках на таможенном посту «Костанай-ЦТО», которое тянулось еще с 2016 года Специализированный межрайонный уголовный суд по Костанайской области вынес сегодня, 4 января. Рядовой коррупционный процесс, грозивший подсудимым небольшими сроками и штрафами, неожиданно разросся в масштабное дело об организованной преступной группе. В итоге бывшие таможенники, большинство из которых - матери-одиночки, получили от 5,5 до 11 лет лишения свободы.

Некоторые подсудимые на случай обвинительного приговора взяли с собой сумки с вещами

Сотрудников таможенного поста во главе с руководителем Ляйлой Нургазиной задержали 12 декабря 2016 года, аккурат в казахстанский День сотрудников таможенных органов. Ирония судьбы или черный юмор антикоррупционщиков, которые к тому моменту уже с месяц вели негласное наблюдение за таможенниками... Как бы то ни было, специалистам «Костанай-ЦТО» было не до смеха, когда их прямо на рабочих местах уложили лицом в пол люди в масках.

По информации антикоррупционщиков, выложенной на официальном сайте в день задержания, в преступную схему были вовлечены 11 таможенников, которые за месяц выкачали из карманов 30 предпринимателей около 10 млн тенге. За эти деньги экспортерам и импортерам в кратчайшие сроки оформляли таможенные декларации, чтобы их вагоны с товаром не простаивали.

Бывший руководитель таможенного поста Ляйла Нургазина получила 10 лет лишения свободы

Интересно, что по дороге в суд из материалов дела общая сумма взяток таинственным образом исчезла - в обвинительном заключении ее уже не было. Уменьшилось и количество задействованных сотрудников. Помимо Ляйлы Нургазиной, на скамье подсудимых оказались еще 7 человек - Малик Жаксалыков, Гульнара Алтынбаева, Гульжан Ахметова, Сауле Бекмухамбетова, Даурен Тукибаев, Вера Леонова и Асем Туралина.

16 мая прошлого года в суде № 2 все они дружно признали свою вину. Показания были как под копирку - деньги брали у брокеров, отдавали Жаксылыкову, тот в свою очередь передавал Нургазиной. За эту услугу все специалисты получали в конце месяца «премию» - от 40 000 до 70 000 тенге.

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение, которое предусматривало по 6 лет лишения свободы двум главным фигурантам - Нургазиной и Жаксылыкову - и крупные штрафы посредникам. Но не тут-то было. Председатель суда № 2 Батырбек Кудабаев решил, что прокуратура уж слишком снисходительна, и вернул дело обратно - «с предоставлением возможности составления нового соглашения». Нового соглашения не случилось, зато появилась новая статья обвинения - 262 УК РК (организация и участие в организованной преступной группе).

Ее внедрению в обвинительное заключение противились все участники процесса: как сторона защиты, так и обвинения. Гособвинители Танат Тасов и Багдат Ергазинов в областном суде четко заявляли, что «признаков организованной преступной группы в действиях подсудимых не было». Областной суд их протест не удовлетворил, спустя несколько месяцев они же, находясь в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам, не менее красноречиво доказывали обратное. И как после этого верить прокурорам? Именно этот вопрос чаще всего задавали подсудимые на процессе.

- Данное уголовное дело - следствие заказа со стороны сотрудников правоохранительных органов, - заявил на прениях подсудимый Малик ЖАКСАЛЫКОВ. - 2 месяца они проводили негласные следственные действия, а когда ничего не выявили, стали вводить нас в заблуждение, заставляя подписать процессуальное соглашение. На всех просмотренных видеозаписях нет ни одного факта передачи денег. Следователи даже не придумали правдоподобную легенду, потому что никакой надобности в оплате за ускорение оформления таможенной декларации у брокеров не было.

В СМУС подсудимые вслед за прокурорами поменяли позицию. Все они рассказывали, как «купились» на уговоры сотрудников антикоррупционной службы и обещания прокуратуры.

- Они обещали, что сделают нас свидетелями, а потом начали запугивать, - плакала на прениях Асем ТУРАЛИНА. - Дети находились дома одни. Грозили, что их отдадут в детдом. Я не хотела подписывать соглашение, меня заставили. Я думала, что закончится весь этот кошмар. А это были только обещания! Они выбрали нас, беззащитных женщин, матерей-одиночек, и сделали из нас преступную группу! Я уже думала с собой покончить...

Интересно, что часть свидетелей из числа брокеров, заявленная в материалах дела как взяткодатели, в суде заявили, что никаких денег не давали. Другие, освобожденные от уголовной ответственности, «в связи с деятельным раскаянием» все подтвердили.

В этой связи адвокат Ляйлы Нургазиной Михаил ЩУР начал свою речь в прениях довольно необычно: продемонстрировал суду отрывок из фильма «Не может быть», где гражданин Горбушкин обещать «показать все» по делу некоего Щукина, которого он знать не знает. Диалог героев советского фильма вызвал смешки в зале суда, а адвокат продолжил:

- Обвинение представляет собой набор слов. Нет события преступления, нет доказательств. Я считаю, что обвинение не нашло в суде подтверждения, что несет за собой оправдательный приговор.

Не все подсудимые просили их оправдать. Некоторые признавали, что передавали конверты, не имея представления, что в них.

Однако прокурор Багдат Ергазинов посчитал, что вина каждого в организации и участии в ОПГ и получении взяток доказана. Судья Абай РАИСОВ согласился с ним частично, оправдав подсудимых лишь по нескольким эпизодам, что на сроках не слишком отразилось. В итоге Жаксалыков получил 11 лет лишения свободы, Нургазина - 10, все остальные - по 5,5. Мужчины будут отбывать наказание в колонии максимальной безопасности, женщины - средней. Также всем назначена конфискация имущества и пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе.

- Суд выносит постановление в адрес органов опеки по вопросу устройства несовершеннолетних детей осужденных, - добавил судья.

Подсудимых, которые находились под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда

Подсудимых, которые, кроме Жаксалыкова, находились под домашним арестом, увели под конвоем. Их родственники еще долго не могли разойтись, плача и ругаясь возле здания суда.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости

zas
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старухи такие.................

Судья ДРЭД
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ёмаё жалко ОПГ значит действовало. НГ тобол топливо просветите

архимед
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не давай и бери взятку и не будешь судим! Перестали бояться взяткодатели и взяткополучатели из-за гуманности наказаний! Остается одно- не давать и не брать взятки, поскольку око не дремлет! И это наверное правильно! А также потому что судимость отразится на детях и других родственниках!

§ vbn
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.01.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иначе порядка не видать.
Профайл

§ yudjin
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5007
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.01.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю...а шо вчкбаеву ветром сдуло?
шо ты не комментируешь про сих соплеменников?
Профайл

экспортер
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не поверите- не жалко!
всю мою деятельность экспортера-"доили" постоянно.

Я живу в этой стране
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно за недоказанные взятки 10 миллионовв течении 2 месяцев дали срок Кому -10,кому- 11,кому -5 ,5 лет с консфискацией. А в большом акиматовском деле и суммы взяток побольше, и срок использовния возможностей намного дольше .и имущества видимо- невидимо. А сроки отсидки поменьше. Да и. На свободе все уже. А тут сейчас женщин в тюрьму, детей по детдомам или родстаенникам,а квартиры. Прихватизируют.

Я живу в этой стране
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
экспортер:

Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго

zas
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий

Гость
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток




Отправлено: 04.01.18 - 23:38
Комментарий проходит проверку.

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