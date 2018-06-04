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Пассажиры самолета Bek Air, который не смог приземлиться в Костанае, вылетели другим рейсом

Татьяна НАЗАРУК

4 июня 2018, 09:54 |  Происшествия

Сегодня, 4 июня, авиакомпания Air Astana предоставила резервное судно для пассажиров рейса Алматы-Костанай, который вчера был отменен.

Пассажиры вылетели из Астаны в 8.55. В Костанае самолет должен приземлиться в 10.15. Об этом «НГ» сообщили в справочной аэропорта Костаная.

Вчера, 3 июня, самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы-Костанай не смог приземлиться в 16.40 из-за того, что выполнявший тот же рейс Boeing-737 авиакомпании SCAT при посадке частично выкатился на соседнюю полосу. Самолет Bek Air вернулся в Астану. Пассажирам пришлось ждать вылета до утра.

- Самолет компании SCAT совершил посадку по расписанию, но при посадке его занесло частично на грунт и он застрял колесом, - сообщил в комментарии к публикации «НГ» читатель Мухаметкали БУКЕНОВ.

В связи с этим инцидентом работа аэропорта была полностью парализована. Рейсы возобновили только сегодня, с 9.00.

Отметим, что корреспонденту "НГ" в справочной аэропорта Костаная вчера назвали другую причину закрытия аэропорта - усиление ветра.

Получить комментарий от руководства компании Bek Air по поводу предоставления питания и ночлега для пассажиров пока не удалось.


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