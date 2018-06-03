Самолет из-за погодных условий не смог совершить посадку в аэропорту Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы-Костанай, не смог к назначенному времени совершить посадку в аэропорту Костаная и вылетел в Астану.
Видео кружившего над Костанаем самолета прислал пользователь сайта "НГ" Кайрат на редакционный WhatsApp. По словам очевидца, самолет сделал над аэропортом три круга.
Информацию об этом подтвердили в справочной службе аэропорта Костаная.
- Из-за метеоусловий, а именно - усиления ветра, самолет не смог сесть и отправился обратно в Астану, - сообщили "НГ" в справочной. - Пока что до 20.00 самолет будет в Астане.
Пассажиры самолета поделились впечатлениями об этом полете в социальной сети Instagram. По их словам, экипаж о причине возвращения в Астану не объявлял до последнего момента.
- Была истерика, крики, слезы. Все успокаивались, как могли, - написал пользователь под ником volozhek Олег ЮРЧЕНКО. - Сначала стюардесса сказала, что мы летим обратно. Потом, через несколько минут, вышел пилот и объявил, что самолет SCAT занял взлетную полосу и мы не можем сесть, поэтому было принято решение лететь обратно в Астану. Обратный полет по ощущениям был еще хуже, чем все кружение вместе взятое. В итоге ожидаемый комфортный час полета превратился в три часа мандража. И я все еще не дома.
Как позже рассказал корреспонденту "НГ" по телефону Олег Юрченко, самолет сделал над аэропортом пять кругов, а когда собирался пойти на посадку, резко снизился.
Хвост сильно дернуло, пассажиры испугались и стали паниковать. В самолете было много семей с детьми. В аэропорту Астаны самолет сел около 18.20, пассажиров сразу не выпустили.
- Примерно до 19.15 нас держали внутри, прибыли полиция и скорая, - рассказал Юрченко. - Спустя время, наконец, приехал автобус и отвез нас в здание аэропорта. Люди стали интересоваться, предоставит ли авиакомпания питание, поскольку в самолете нам давали буквально одну конфетку и печенье. Представителя Bek Air мы так и не дождались. Нам раздали соки, их отдали преимущественно детям. Насчет еды сказали: "Это проблемы Костаная, все вопросы туда". Меня в аэропорту Костаная ждала жена, она сказала, что видела самолет SCAT: он сел на траву и занял часть нашей полосы.
Изначально пассажирам сообщили, что вылет запланирован на 20.20, но позже его отложили еще на час.
Самолет рейсом Алматы-Костанай вылетел в 13.05 и должен был прибыть в Костанай в 16.40.
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