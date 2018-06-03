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Vital: ашане купил дорогой коньяк в коробке. Я У меня такого не было, но тут вопрос конечно спорный..
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drakon
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kbkz1980
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yudjin
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Самолет выехал за пределы полосы в аэропорту Костаная

Tengrinews.kz

3 июня 2018, 20:17 |  Происшествия

Самолет авиакомпании SCAT выехал за пределы полосы в аэропорту Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"При рулении со взлетно-посадочной полосы в зону высадки пассажиров, в аэропорту города Костанай, воздушного судна Boeing-737 авиакомпании SCAT, произошло касание левой и передней стоек шасси с грунтовой поверхностью. Причины выясняются. Воздушное судно не имеет повреждений, все пассажиры в порядке", - сообщили в пресс-службе.

Фото очевидцев

Также отмечается, что пассажиры рейса Костанай - Алматы оповещены о задержке вылета, им будет предоставлено резервное воздушное судно.

"Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Ваша безопасность является для нас приоритетом", - добавили в авиакомпании.

Ранее "НГ" сообщала, что самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы-Костанай, не смог к назначенному времени совершить посадку в аэропорту Костаная и вылетел в Астану.
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