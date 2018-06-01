Иван Дычко вернется на ринг в июне в бою против экс-претендента на титул

На счету казахстанского супертяжа серия из пяти досрочных побед.

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (5-0, 5 КО) вернется на ринг 16 июня в рамках вечера бокса в "Колизее" в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США), передает корреспондент Vesti.kz.

Иван Дычко / Фото с сайта vesti.kz

Соперником 27-летнего Дычко по восьмираундовому поединку будет бывший претендент на чемпионский титул 32-летний Майкл Марроне (21-8, 15 КО) из США. Последний в 2011 году спустился в весе за поясом WBA в первом тяжелом весе, но был нокаутирован Гильермо Джонсом в шестом раунде.

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