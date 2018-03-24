Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи
Казахстанский супертяжяловес Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Дычко уже в первом раунде нокаутировал американца Стефана Кирнона.
Для 27-летнего Дычко эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года. Все поединки Дычко проходили в США.
Для 29-летнего Кирнона это поражение - первое в карьере. Американец вернулся в профи после двухлетнего перерыва. До встречи с Дычко в его активе было две победы (одна нокаутом).
Отметим, что в одном вечере бокса с Дычко другой казахстанец Муса Турсынгалиев в десятираундовом бою победил доминиканца Луиса Хиножосу и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии WBA-NABA.
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