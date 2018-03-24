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Аноним
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Аноним
Производителей молочных продуктов в ЕАЭС обязали сообщать о растительных жирах
112: И как ты эти ингредиенты или чего то там, в корову засунешь? В корову "засовывают" корм.
24.03.18 15:35
Валентин
Снова звонкие дать имена
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24.03.18 15:29
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Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи

24 марта 2018, 10:50 |  Спорт

Казахстанский супертяжяловес Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи, передает корреспондент Vesti.kz



В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Дычко уже в первом раунде нокаутировал американца Стефана Кирнона. 

Для 27-летнего Дычко эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года. Все поединки Дычко проходили в США. 

Для 29-летнего Кирнона это поражение - первое в карьере. Американец вернулся в профи после двухлетнего перерыва. До встречи с Дычко в его активе было две победы (одна нокаутом). 

Отметим, что в одном вечере бокса с Дычко другой казахстанец Муса Турсынгалиев в десятираундовом бою победил доминиканца Луиса Хиножосу и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии WBA-NABA.
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Комментарии к новости

Нурлан
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд...




Отправлено: 24.03.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю, Ваня! Успехов тебе!

§ yeti91
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 24.03.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он уже американец а не казахстанец,так же как и гена 8-) :-P
Профайл

Народный контроль
Re: Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд...




Отправлено: 24.03.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю,казахстанцы всех подряд валят! Смотрела бой Нурсултана,вообще красавчик!

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