Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи

Казахстанский супертяжяловес Иван Дычко одержал пятую подряд победу нокаутом в профи, передает корреспондент Vesti.kz.





В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Дычко уже в первом раунде нокаутировал американца Стефана Кирнона.



Для 27-летнего Дычко эта победа стала пятой досрочной в пяти боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года. Все поединки Дычко проходили в США.



Для 29-летнего Кирнона это поражение - первое в карьере. Американец вернулся в профи после двухлетнего перерыва. До встречи с Дычко в его активе было две победы (одна нокаутом).



Отметим, что в одном вечере бокса с Дычко другой казахстанец Муса Турсынгалиев в десятираундовом бою победил доминиканца Луиса Хиножосу и завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии WBA-NABA.