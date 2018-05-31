Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная

На одном из участков вдоль пр. Аль-Фараби, возле офиса НПП «Атамекен», высокие здоровые деревья вырубили под корень. 26 мая здесь остались только два грубо обрезанных пня.

26 марта возле офиса НПП «Атамекен» полностью исчез участок с деревьями

Эту новость горожане восприняли болезненно. Так же, как прошлой весной выкорчевывание деревьев около ТРЦ MART, где сейчас находится ресторан быстрого питания.

В ТОО «Растр-1», которое находится в здании № 116 по пр. Аль-Фараби вместе с офисом Палаты предпринимателей, «НГ» сообщили, что этот участок принадлежит городу и там планируется обустроить стоянку.

- Вырубить эти деревья было решением акимата Костаная, - пояснил директор ТОО «Растр-1» Илья АНДРЕЕВ. - Территория это городская, значит, стоянка будет тоже для всех. Деревья начали убирать еще 24 мая.

Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная наш вопрос о назначении этой территории предпочли проигнорировать, несмотря на то, что мы прямо спросили про стоянку.

- Разрешение на снос зеленых насаждений по пр. Аль-Фараби, 116 было выдано комиссией по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в Костанае, - ответил на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ Ерлан ОСПАНОВ. - Отдел ЖКХ на данном месте строительство проводить не планирует.

Предоставив ответ в такой обтекаемой формулировке, дополнительно сообщив, что по гарантированной высадке запланировано высадить 150 деревьев в парках и скверах.

Более подробно о проблемах озеленения в Костанае читайте в «Теме недели».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА