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Обликоморале
До свидания, детский сад!
Victor Yang: Раньше до 7 ходили. Особенно во времена Алекса. ПС: Гыы, с садика, правда через время , нет нет с двумя приятелями до сих пор общаюсь.
31.05.18 11:07
Seviriya
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin: то есть связанный с ним отношением родства. слабо написать? вы же граждане единого государства! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
31.05.18 10:52
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Кстати. 8-) Руководители ВАДА посмотрели футбол Австрия - Россия и приняли решение разрешить игрокам сборной России принимать допинг. Ричард Макларен, говорят, даже плакал и просил прощения у Мутко.
31.05.18 10:46
yudjin
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya: или написать на сайт акимата? салкенова, пробовал-знаю... А смысл? ума и здравого подхода варварскому отношению к деревьям это не добавит! Seviriya: или он вам не родной? нет...
31.05.18 10:45
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: Ну может до ЧМ, наберу комментов 100 без бана. :lol: тогда и дадут ПП.
31.05.18 10:44
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Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная

Татьяна НАЗАРУК

31 мая 2018, 09:05 |  Общество

На одном из участков вдоль пр. Аль-Фараби, возле офиса НПП «Атамекен», высокие здоровые деревья вырубили под корень. 26 мая здесь остались только два грубо обрезанных пня.

26 марта возле офиса НПП «Атамекен» полностью исчез участок с деревьями

Эту новость горожане восприняли болезненно. Так же, как прошлой весной выкорчевывание деревьев около ТРЦ MART, где сейчас находится ресторан быстрого питания.

В ТОО «Растр-1», которое находится в здании № 116 по пр. Аль-Фараби вместе с офисом Палаты предпринимателей, «НГ» сообщили, что этот участок принадлежит городу и там планируется обустроить стоянку.

- Вырубить эти деревья было решением акимата Костаная, - пояснил директор ТОО «Растр-1» Илья АНДРЕЕВ. - Территория это городская, значит, стоянка будет тоже для всех. Деревья начали убирать еще 24 мая.

Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная наш вопрос о назначении этой территории предпочли проигнорировать, несмотря на то, что мы прямо спросили про стоянку.

- Разрешение на снос зеленых насаждений по пр. Аль-Фараби, 116 было выдано комиссией по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в Костанае, - ответил на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ Ерлан ОСПАНОВ. - Отдел ЖКХ на данном месте строительство проводить не планирует.

Предоставив ответ в такой обтекаемой формулировке, дополнительно сообщив, что по гарантированной высадке запланировано высадить 150 деревьев в парках и скверах.

Более подробно о проблемах озеленения в Костанае читайте в «Теме недели».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Горожанин_kst
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1134
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 31.05.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый думает о себе любимом, о личных выгодах и удобствах. На общее удобство, безопасность, здоровье плевать, если стоит выбор между личной выгодой и общим благом. Будет возмущатся варварской обрезкой деревьев в городе, одновременно корчуя площадку под парковку перед особняком- типичный образчик. Двойная мораль во всём.
Город уродуют не одно десятилетие, лицо уничтожают, а никаких активных действий горожан нет. Кинотеатр, бассейн с лебедями, скверы...
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* yudjin
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

и всё это называется скудоумие и потребл...тство!
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§ Seviriya
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
скудоумие

а акиму сказать слабо? :lol: :lol: :lol: :lol: или написать на сайт акимата? а НАН? или он вам не родной?
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§ Serg_Jyk
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Serg_Jyk


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 15.10.15
Отправлено: 31.05.18 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил Шарик: "Пеньки, это для бабушек хорошо, на них сидеть можно". Хотя, глядя на такие "перепеньки", бабушкам с лесенкой ходить надо. ВАРВАРЫ!!!
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* yudjin
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5330
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
или написать на сайт акимата?

салкенова, пробовал-знаю... А смысл? ума и здравого подхода варварскому отношению к деревьям это не добавит! Цитата:
Seviriya:
или он вам не родной?

нет конечно, родня - это по крови родные.
Тебе, для справки: Родственник (родня) - человек, имеющий общих предков с кем-то, то есть связанный с ним отношением родства.
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§ Seviriya
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:47
Комментарий удален модератором.
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§ Seviriya
Re: Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 31.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
то есть связанный с ним отношением родства.

слабо написать? вы же граждане единого государства! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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