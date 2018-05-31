Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Татьяна НАЗАРУК
На одном из участков вдоль пр. Аль-Фараби, возле офиса НПП «Атамекен», высокие здоровые деревья вырубили под корень. 26 мая здесь остались только два грубо обрезанных пня.
26 марта возле офиса НПП «Атамекен» полностью исчез участок с деревьями
Эту новость горожане восприняли болезненно. Так же, как прошлой весной выкорчевывание деревьев около ТРЦ MART, где сейчас находится ресторан быстрого питания.
В ТОО «Растр-1», которое находится в здании № 116 по пр. Аль-Фараби вместе с офисом Палаты предпринимателей, «НГ» сообщили, что этот участок принадлежит городу и там планируется обустроить стоянку.
- Вырубить эти деревья было решением акимата Костаная, - пояснил директор ТОО «Растр-1» Илья АНДРЕЕВ. - Территория это городская, значит, стоянка будет тоже для всех. Деревья начали убирать еще 24 мая.
Однако в отделе ЖКХ акимата Костаная наш вопрос о назначении этой территории предпочли проигнорировать, несмотря на то, что мы прямо спросили про стоянку.
- Разрешение на снос зеленых насаждений по пр. Аль-Фараби, 116 было выдано комиссией по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в Костанае, - ответил на запрос «НГ» заместитель руководителя отдела ЖКХ Ерлан ОСПАНОВ. - Отдел ЖКХ на данном месте строительство проводить не планирует.
Предоставив ответ в такой обтекаемой формулировке, дополнительно сообщив, что по гарантированной высадке запланировано высадить 150 деревьев в парках и скверах.
Более подробно о проблемах озеленения в Костанае читайте в «Теме недели».
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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До свидания, детский сад!
Victor Yang: Раньше до 7 ходили. Особенно во времена Алекса. ПС: Гыы, с садика, правда через время , нет нет с двумя приятелями до сих пор общаюсь.
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
yudjin: то есть связанный с ним отношением родства. слабо написать? вы же граждане единого государства! :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Моя Деревенька и её окрестности.
Кстати. 8-) Руководители ВАДА посмотрели футбол Австрия - Россия и приняли решение разрешить игрокам сборной России принимать допинг. Ричард Макларен, говорят, даже плакал и просил прощения у Мутко.
Автостоянка вместо деревьев появится в центре Костаная
Seviriya: или написать на сайт акимата? салкенова, пробовал-знаю... А смысл? ума и здравого подхода варварскому отношению к деревьям это не добавит! Seviriya: или он вам не родной? нет...
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: Ну может до ЧМ, наберу комментов 100 без бана. :lol: тогда и дадут ПП.