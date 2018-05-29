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kbkz1980
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
Сдачу дай,билетик оторви,рули и следи за тех.неисправностью машины.Интересно и сколь получает водитель?
29.05.18 13:32
Victor Yang
Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер
Сегодня тоже ехал на 25 - билета не получил. Но система жутко неудобная для водителя, по-моему. Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость. Это, скорее, чек, а не билет.
29.05.18 13:16
Сергей_я
Водители городских автобусов не обилечивают пассажиров
Затоболец: Ну так может быть хозяева автопарков дают такую команду Они и дают, но для чего? Судя по соблюдению этого правила, им так же это навязали
29.05.18 13:16
3DO
«Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
Не люблю фитоняш, но эта участница весьма такая интересная. Хотя, ситуация с размером бюста опять удручающая(
29.05.18 13:06
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: По ходу гаражи сегодня гуудетььъ будут Алекс, с ПП - тебя. Сильно не увлекайся... :lol: :lol: :lol: ;-)
29.05.18 13:03
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Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер

Татьяна НАЗАРУК

29 мая 2018, 12:01 |  ЖКХ

С конца апреля в городском маршруте № 3, который обслуживает ИП Брунер, в тестовом режиме ввели билетную систему. Она действует в нескольких автобусах, где водители не только принимают оплату за проезд, но и выдают билеты.

Фото из архива "НГ"

Однако пользователи на сайте «НГ» в последние два дня сообщают о том, что водители перестали выдавать им билеты, хотя в автобусе они есть.

- Ежедневно езжу в автобусе маршрута № 3, а мой ребенок - на маршруте №25, - написал вчера в рубрике "Народные новости" пользователь под ником Ассанж. - Водители должны при расчете дать нам билет, но этого ни разу никто из них не сделал. Дают билет, только когда его потребует пассажир. Не обилечивая нас, они скрывают свои доходы и не платят с этих доходов налог. Наверное, можно заставить их установить видеокамеры, и тогда будет всё под контролем.

27 апреля директор фирмы-перевозчика ИП Брунер Александр БРУНЕР рассказывал «НГ» о том, что пока идет работа по налаживанию технической и организационной части этого процесса и в скором времени билеты будут выдавать во всех автобусах, обслуживающих городские маршруты №№ 3 и 25.

Сегодня, 29 мая, Брунер сообщил, что, возможно, в этих случаях имеют место упущения со стороны водителей.

- Вообще такого быть не может, чтобы билеты в автобусах были, но их не выдавали, - прокомментировал он. - Мы всем объявляли, что нужно строго выдавать билеты. Еще раз тогда проведем собрание и напомним водителям об этом. Возможно, водители еще к этому не привыкли. Всякое бывает, это ведь новшество для нас. Еще идет апробационный период. С 1 июня билетной системой стопроцентно будут охвачены все 40 автобусов маршрутов №№ 3 и 25.

Кроме того, сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании аким Костаная Базыл Жакупов сообщил, что сейчас прорабатывается вариант электронного билетирования в автобусах по примеру Алматы.
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§ Victor Yang
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10664
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня тоже ехал на 25 - билета не получил. Но система жутко неудобная для водителя, по-моему. Да и ненужная в принципе, потому как билет НА ВЫХОДЕ - глупость. Это, скорее, чек, а не билет.
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* kbkz1980
Re: Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3622
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.05.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдачу дай,билетик оторви,рули и следи за тех.неисправностью машины.Интересно и сколь получает водитель?
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