Проблему выдачи билетов в автобусах № 3 в Костанае прокомментировал перевозчик ИП Брунер

С конца апреля в городском маршруте № 3, который обслуживает ИП Брунер, в тестовом режиме ввели билетную систему. Она действует в нескольких автобусах, где водители не только принимают оплату за проезд, но и выдают билеты.

Фото из архива "НГ"

Однако пользователи на сайте «НГ» в последние два дня сообщают о том, что водители перестали выдавать им билеты, хотя в автобусе они есть.

- Ежедневно езжу в автобусе маршрута № 3, а мой ребенок - на маршруте №25, - написал вчера в рубрике "Народные новости" пользователь под ником Ассанж. - Водители должны при расчете дать нам билет, но этого ни разу никто из них не сделал. Дают билет, только когда его потребует пассажир. Не обилечивая нас, они скрывают свои доходы и не платят с этих доходов налог. Наверное, можно заставить их установить видеокамеры, и тогда будет всё под контролем.



27 апреля директор фирмы-перевозчика ИП Брунер Александр БРУНЕР рассказывал «НГ» о том, что пока идет работа по налаживанию технической и организационной части этого процесса и в скором времени билеты будут выдавать во всех автобусах, обслуживающих городские маршруты №№ 3 и 25.

Сегодня, 29 мая, Брунер сообщил, что, возможно, в этих случаях имеют место упущения со стороны водителей.

- Вообще такого быть не может, чтобы билеты в автобусах были, но их не выдавали, - прокомментировал он. - Мы всем объявляли, что нужно строго выдавать билеты. Еще раз тогда проведем собрание и напомним водителям об этом. Возможно, водители еще к этому не привыкли. Всякое бывает, это ведь новшество для нас. Еще идет апробационный период. С 1 июня билетной системой стопроцентно будут охвачены все 40 автобусов маршрутов №№ 3 и 25.

Кроме того, сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании аким Костаная Базыл Жакупов сообщил, что сейчас прорабатывается вариант электронного билетирования в автобусах по примеру Алматы.