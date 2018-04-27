В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему

С начала этой недели один из перевозчиков Костаная, ИП «Брунер», обслуживающий городские маршруты №№ 3, 25 и дачный 108, в тестовом режиме ввел билетную систему в «тройке».

Теперь водитель не просто принимает оплату за проезд от пассажира, но и выдает ему документ, подтверждающий факт пользования услугой общественного транспорта.

- Сейчас все перевозчики начинают поэтапное введение билетной системы, потому что так требует закон, - рассказал «НГ» директор фирмы-перевозчика ИП «Брунер» Александр БРУНЕР. - Через месяц-два билеты будут выдавать во всех наших автобусах. Сейчас в эксперименте участвуют всего несколько автобусов маршрута №3. Мы пока работаем над тем, чтобы уладить техническую и организационную части. Водитель должен приноровиться отрывать эти билетики и быстро выдавать.

По словам Брунера, его фирма не собирается нанимать кондукторов, поскольку на это нужны дополнительные расходы. Перевозчик уже приобрел партию проездных билетов - 1 млн штук.

Остальные перевозчики билетную систему еще не ввели.

- Конечно, все упирается в деньги, - отмечает Виктор МУЩИНСКИЙ, директор ТОО «Жарык Жол», которое обслуживает маршруты №№ 27,24 и 114. - Чтобы снабдить свою базу билетами на год, я должен выделить 2 млн тенге. Откуда мы их возьмем? Нам ведь не разрешили поднять оплату за проезд даже до 100 тенге. Хотя на покрытие основных расходов нам нужно более 120 тенге. К тому же после введения билетной системы нам нужно будет нанимать еще сотрудников, которые бы вели учет. А если мы еще будем нанимать кондукторов, то лучше сразу уходить из этого бизнеса. Но все равно у нас сейчас работа ведется по части согласования, также готовимся к вводу такой системы.

Для пассажиров введение билетной системы может быть полезно только в том случае, если вам нужно предоставить чек для доказательства, например, командировочных расходов. Но перевозчикам эта система поможет вести учет своих доходов.