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Жаркент
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Добринцофф: Капец 2 ляма на ветер. Учет нужен. Маршруты у всех разной проходимости, доходности. "3" - один из самых "жирных" маршрутов, не обеднеет точно. Другое дело, что не...
27.04.18 19:02
Молодежь
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Лучше ввести оплату Онай или через мобильных операторов
27.04.18 18:54
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В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему

Татьяна НАЗАРУК

27 апреля 2018, 16:58 |  Общество

С начала этой недели один из перевозчиков Костаная, ИП «Брунер», обслуживающий городские маршруты №№ 3, 25 и дачный 108, в тестовом режиме ввел билетную систему в «тройке».

Теперь водитель не просто принимает оплату за проезд от пассажира, но и выдает ему документ, подтверждающий факт пользования услугой общественного транспорта.

- Сейчас все перевозчики начинают поэтапное введение билетной системы, потому что так требует закон, - рассказал «НГ» директор фирмы-перевозчика ИП «Брунер» Александр БРУНЕР. - Через месяц-два билеты будут выдавать во всех наших автобусах. Сейчас в эксперименте участвуют всего несколько автобусов маршрута №3. Мы пока работаем над тем, чтобы уладить техническую и организационную части. Водитель должен приноровиться отрывать эти билетики и быстро выдавать.

По словам Брунера, его фирма не собирается нанимать кондукторов, поскольку на это нужны дополнительные расходы. Перевозчик уже приобрел партию проездных билетов - 1 млн штук.

Остальные перевозчики билетную систему еще не ввели.

- Конечно, все упирается в деньги, - отмечает  Виктор МУЩИНСКИЙ, директор ТОО «Жарык Жол», которое обслуживает маршруты №№ 27,24 и 114. - Чтобы снабдить свою базу билетами на год, я должен выделить 2 млн тенге. Откуда мы их возьмем? Нам ведь не разрешили поднять оплату за проезд даже до 100 тенге. Хотя на покрытие основных расходов нам нужно более 120 тенге. К тому же после введения билетной системы нам нужно будет нанимать еще сотрудников, которые бы вели учет. А если мы еще будем нанимать кондукторов, то лучше сразу уходить из этого бизнеса. Но все равно у нас сейчас работа ведется по части согласования, также готовимся к вводу такой системы.

Для пассажиров введение билетной системы может быть полезно только в том случае, если вам нужно предоставить чек для доказательства, например, командировочных расходов. Но перевозчикам эта система поможет вести учет своих доходов.
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Комментарии к новости

Сергей
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели!!! После ввода билетов, сами увидят, что все не так плохо.По поводу уйдём, свято место пусто не бывает!

пасажир
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лишатся левых доходов и хозяева и водители, придется платить налоги государству в полном объеме, возможно и не потребуется увеличивать плату за проезд, а даже уменьшать, в алмате ввели, так сразу миллиарды скрытых доходов вылезли, пошумели покричали, сейчас все устаканилось, все довольный акимать имеет доход, хозяева имеют доход и водители получают законные реальные зарплаты и пенсионные отчисляют по полной.

§ Добринцофф
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5978
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.04.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной гемор и ненужные расходы.
Кому он нужен этот талончик?
Если бы кондуктор ходил по салону и обилечивал пассажиров ,а водитель проверял билеты тогда ещё можно понять,а нафига пассажиру совать на выходе этот клочок бумаги,что бы он его тут же выкинул?

Цитата:
- Чтобы снабдить свою базу билетами на год, я должен выделить 2 млн тенге. Откуда мы их возьмем?

Капец 2 ляма на ветер.
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§ INKAZ
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
INKAZ


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 17.04.12
Отправлено: 27.04.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея может и хорошая, но почему бумажные билеты? Не проще продавать электронные талоны. Поднес к спец терминалу и считал... Все равно кто ездит тот и ездит постоянно...
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§ 112
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
112


(Пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну надо думаю еще и счет фактуры выписывать там на остановках и акты выполненных работ с подписями клиентов в двух экземплярах и отрывным корешком от приходника..
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Валента
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше перейти на электронные карточки. Поднес - считал - проходи. Вот вам и проездные и студенческие и пенсионные и детские. Все можно сделать...

Денис
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электронные билеты и проездные? Не, не слышал

654
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Капец 2 ляма на ветер.

почему на ветер? несколько сот лямов, лишними для города не будут лишними.

§ elektron
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.04.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В принципе всё правильно. Контроль и учёт.
Расходы (при условии повсеместного введения и на всех маршрутах) оправдают себя. А так: "Сейчас в эксперименте участвуют всего несколько автобусов маршрута №3". Да согласен с Дбринцофф. Если вводить , то поголовно, пусть и не на всех маршрутах, но не на нескольких автобусах одного и того же маршрута (возможны махинации). Потом как некоторые уже писали, можно и электронные билеты и проездные ввести (молодёжь точно рада будет). Старикам можно и по старинке продавать. Установить автоматы продаж и можно ещё App продаж билетов на смартфоны сделать (21-ый век никак). Главное ведь не "талончики" продать, а пассажиропоток установить. Тогда и о цене проезда, реально можно будет говорить. Контроль нужен.

[Исправлено: elektron, 27.04.2018 - 14:13]
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654
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Тогда и хозяева транспорта не смогут "решать дела" с чиновниками по тендерам, за наличку.

654
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Главное ведь не "талончики" продать, а пассажиропоток установить. Тогда и о цене проезда, реально можно будет говорить. Контроль нужен.

Вы что, какой контроль? из чего тогда они откаты платить будут, если все загонят на легалку?

Молодежь
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше ввести оплату Онай или через мобильных операторов

Жаркент
Re: В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Капец 2 ляма на ветер.

Учет нужен. Маршруты у всех разной проходимости, доходности. "3" - один из самых "жирных" маршрутов, не обеднеет точно. Другое дело, что не искали или не нашли подходящую электронную систему.

Гость
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему




Отправлено: 27.04.18 - 19:26
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