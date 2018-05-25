Велопробег v.2.0 - открыть велосезон со второй попытки попробуют в Костанае
Ксения РЕБИК
В первый раз в этом году начать велосезон открытым велопробегом планировали 1 мая. Но тогда холодная погода и дожди испортили планы. В этот раз пробег назначили на 27 мая.
Организаторами велопробега стали инициативная группа костанайского велосообщества и отдел физической культуры и спорта акимата Костаная.
Сбор участников запланирован на 11 утра по адресу ул. Толстого, 52, возле Дома быта "Экспресс". Принять участие в велопробеге могут все желающие, для этого достаточно прийти в назначенное время к месту сбора с удостоверением личности.
В 12.00 велосипедисты стартуют по направлению к бульвару Молодежи на ул. Текстильщиков. Практически весь маршрут велопробега пролегает по ул. Каирбекова.
На бульваре, согласно планам организаторов, участники должны оказаться к 13.00. Там состоится запуск шаров. Выезд в обратном направлении назначен на 14.30.
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