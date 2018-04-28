Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом

Открытый “Велопробег 2018”, посвященный открытию велосезона, состоится во вторник, 1 мая. Организаторами акции стали отдел физкультуры и спорта акимата Костаная и инициативная группа велосообщества.

Общий сбор всех желающих принять участие - в 15:00 напротив Дома быта "Экспресс", по адресу ул. Толстого, 52. Построение участников и старт - в 15:30.

В 16:00 колонна прибудет на бульвар Молодежи (аллея "Жастар"), где будут проводится конкурсы и розыгрыши призов. В 16:35 - выезд в обратную сторону.