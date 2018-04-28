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В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
На словах нищие, а открыть лавочку боятся. А вдруг снижать тариф придется? Если 120 проезд стоит, какой дурак в убыток работать будет? Видимо, все в порядке и с запасом! [Исправлено: Gljuk, ...
28.04.18 14:54
Маркс
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Бывалый: На рулонной бумаге и на каждом билетике свой номер? )))))))))))))))))))))) Фантазеры... А на обычных листах нельзя печатать каждый со своим номером? Удивляете все больше!
28.04.18 14:44
Маркс
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Бывалый: Если чел не собирается покупать билетик, то он не станет оплачивать и электронно. Какая разница? Маркс, вы опять со свои кривым коммуняцким соображением лезете туда, где ничего не...
28.04.18 14:37
Гость
Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом
Хм...так громко звучит велосезон , а велодорожки в городе хде??? :-x
28.04.18 14:37
elektron
В автобусе № 3 Костаная начинают вводить билетную систему
Бывалый: Статистикой травматизма пассажиров при попадании маршруток в ДТП. Ну так вроде во всём мире используются и как частные ТС и как ОТ и ничего... Может проблема не в микроавтобусах, а в...
28.04.18 14:08
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Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом

Артём МАРУСИЧ

28 апреля 2018, 13:27 |  Спорт

Открытый “Велопробег 2018”, посвященный открытию велосезона, состоится во вторник, 1 мая. Организаторами акции стали  отдел физкультуры и спорта акимата Костаная и инициативная группа велосообщества.

Общий сбор всех желающих принять участие - в 15:00 напротив Дома быта "Экспресс", по адресу ул. Толстого, 52. Построение участников и старт - в 15:30.

В 16:00 колонна прибудет на бульвар Молодежи (аллея "Жастар"), где будут проводится конкурсы и розыгрыши призов. В 16:35 - выезд в обратную сторону.
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Комментарии к новости

555
Re: Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом




Отправлено: 28.04.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За полчаса до бульвара молодежи нереально с такими пробками............. :lol: :lol: :lol: :lol:

Гость
Re: Велосезон в Костанае откроют массовым велопробегом




Отправлено: 28.04.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм...так громко звучит велосезон , а велодорожки в городе хде??? :-x

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