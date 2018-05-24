Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Карасуском районе оказался гражданином России
Tengrinews.kz
Россиянин подозревается в убийстве ученицы 4 класса в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Как уточнили в ведомстве, мужчину задержали.
Иллюстративное фото
- Сотрудниками криминальной полиции ДВД Костанайской области в поселке Восток Карасуского района задержан гражданин Российской Федерации, который с целью сокрытия преступления совершил убийство ученицы 4 класса, - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
Тело 11-летней девочки было обнаружено 21 мая в селе Восток Карасуского района.
Ранее в пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение суток задержан 46-летний житель с. Карасу, который дал признательные показания.
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