Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе
Как сообщила сегодня, 23 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение суток задержан 46-летний житель с.Карасу, который дал признательные показания.
Тело 11-летней девочки было обнаружено в селе Восток 21 мая. Для раскрытия преступления создали специальную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и РОВД Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле руководства ДВД области.
"Подозреваемый водворен в ИВС Карасуского района, проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.
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