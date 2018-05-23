Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе

Как сообщила сегодня, 23 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение суток задержан 46-летний житель с.Карасу, который дал признательные показания.

Тело 11-летней девочки было обнаружено в селе Восток 21 мая. Для раскрытия преступления создали специальную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и РОВД Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле руководства ДВД области.

"Подозреваемый водворен в ИВС Карасуского района, проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.