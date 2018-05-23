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Медный
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23.05.18 22:22
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
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23.05.18 22:21
Медный
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23.05.18 22:15
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С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» ... С самого появления этой новости не покидает ощущение какой-то неправильности. Вот если бы написали "с 24мая, с 00:00" - тогда понятно. А то как в...
23.05.18 21:57
Медный
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
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Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки задержали полицейские в Карасуском районе

23 мая 2018, 18:31 |  Криминал

Как сообщила сегодня, 23 мая, пресс-служба ДВД Костанайской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение суток задержан 46-летний житель с.Карасу, который дал признательные показания.

Тело 11-летней девочки было обнаружено в селе Восток 21 мая. Для раскрытия преступления создали специальную следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников аппарата ДВД области и РОВД Карасуского района. Расследование дела находилось на контроле руководства ДВД области.

"Подозреваемый водворен в ИВС Карасуского района, проводится досудебное расследование, обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе.
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