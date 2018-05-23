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Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для людей с низким доходом

23 мая 2018, 14:00 |  Государство

Законопроект реализует вторую инициативу Президента по снижению налогов для низкооплачиваемых работников, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам социального обеспечения. Одна из его поправок предполагает уменьшение налога для низкооплачиваемых работников в 10 раз. Она коснётся тех, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП (сейчас эта сумма составляет 60 125 тенге, 1 МРП = 2 405 тенге).

"Сегодня мы одобрили ещё один социально важный законопроект. Вторая инициатива Президента предусматривает снижение в 10 раз налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников. В результате не менее чем у трети работников страны, а это более двух млн человек, вырастет заработная плата, причём без увеличения нагрузки на работодателя", – отметил Нурлан Нигматулин.

На совместном заседании палат Парламента 5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами. Одна из них коснулась поддержки казахстанцев с низким доходом: глава государства предложил с 1 января 2019 года снизить для них налоговую нагрузку в десять раз и облагать налогом в размере 1%.
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Комментарии к новости

Ватсон
Re: Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для...




Отправлено: 23.05.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каких именно налогов, уплачиваемых физическими лицами, этот закон коснулся?

гость
Re: Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для...




Отправлено: 23.05.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:

товарищей с зп в конверте, они все низкооплачиваемые

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