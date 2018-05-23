Мажилис одобрил поправки по уменьшению налогов в 10 раз для людей с низким доходом
Законопроект реализует вторую инициативу Президента по снижению налогов для низкооплачиваемых работников, передает Informburo.kz.
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Депутаты Мажилиса одобрили законопроект по вопросам социального обеспечения. Одна из его поправок предполагает уменьшение налога для низкооплачиваемых работников в 10 раз. Она коснётся тех, чей доход не превышает 25-кратного размера МРП (сейчас эта сумма составляет 60 125 тенге, 1 МРП = 2 405 тенге).
"Сегодня мы одобрили ещё один социально важный законопроект. Вторая инициатива Президента предусматривает снижение в 10 раз налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников. В результате не менее чем у трети работников страны, а это более двух млн человек, вырастет заработная плата, причём без увеличения нагрузки на работодателя", – отметил Нурлан Нигматулин.
На совместном заседании палат Парламента 5 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с пятью социальными инициативами. Одна из них коснулась поддержки казахстанцев с низким доходом: глава государства предложил с 1 января 2019 года снизить для них налоговую нагрузку в десять раз и облагать налогом в размере 1%.
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