Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований пожарной безопасности в Костанайской области

Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. Проверки объектов торговли начались 29 марта по поручению Генеральной прокуратуры РК после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". За время проверки департамент выявил более 400 нарушений.

Фото из архива "НГ"

По состоянию на 22 мая Департамент по ЧС Костанайской области завершил проверку 60 объектов. Из них только 16 не имеют нарушений, остальные 44 эксплуатируются с нарушением правил и норм пожарной безопасности.

Многие нарушения связаны с безопасной эвакуацией людей. Это закрытые запасные выходы, открытие дверей не по ходу эвакуации, отсутствие указателей, установка бутиков на путях эвакуации и под лестницами. Кроме того, выявлены нарушения по неправильному монтажу электрооборудования, обнаружены неисправности в системах автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и системах оповещения. Также пресс-служба отмечает случаи, когда к работе допускались сотрудники без прохождения обязательного инструктажа.

Список объектов с нарушением требований пожарной безопасности