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Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований пожарной безопасности в Костанайской области

23 мая 2018, 12:12 |  Государство

Об этом сегодня, 23 мая, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области. Проверки объектов торговли начались 29 марта по поручению Генеральной прокуратуры РК после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". За время проверки департамент выявил более 400 нарушений.

Фото из архива "НГ"

По состоянию на 22 мая Департамент по ЧС Костанайской области завершил проверку 60 объектов. Из них только 16 не имеют нарушений, остальные 44 эксплуатируются с нарушением правил и норм пожарной безопасности.

Многие нарушения связаны с безопасной эвакуацией людей. Это закрытые запасные выходы, открытие дверей не по ходу эвакуации, отсутствие указателей, установка бутиков на путях эвакуации и под лестницами. Кроме того, выявлены нарушения по  неправильному монтажу электрооборудования, обнаружены неисправности в системах автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и системах оповещения. Также пресс-служба отмечает случаи, когда к работе допускались сотрудники без прохождения обязательного инструктажа.

Список объектов с нарушением требований пожарной безопасности

  1. Казахско-французский культурный и торговый центр ТОО «ТяньШань 2007» г. Костанай.
  2. Торговый центр «Грамада» ИП Тихон Н.П. г. Костанай.
  3. Торговый центр "Аквалидер" ИП Девина Н.Ю. г. Костанай.
  4. Торгово-развлекательный центр «Маrt» ТОО «WP Management» (ВП Менеджемент») г. Костанай.
  5. Торговый дом «ЦУМ» ТОО «WP Management» (ВП Менеджемент») г. Костанай.
  6. Торгово-развлекательный центр "Kostanay-plaza" ТОО «Позитив и Ко» г. Костанай.
  7. Торговый дом ТОО «Мегастрой-Север» г. Костанай.
  8. Торгово-развлекательный центр "Емшан" ТОО "ТК Емшан"г. Костанай.
  9. Торговый центр "Астыкжан - Костанай"ИП Малимоненко С.И.г. Костанай.
  10. Торговый дом "Автодом Костанай"ТОО «Автодом Костанай» г. Костанай.
  11. Торговый центр "Астыкжан - Костанай"ТОО «Астыкжан-Костанай» г. Костанай.
  12. Торговый центр ТОО «Костанайский ТЦ «Солнечный» г. Костанай.
  13. Главный павильон рынка ТОО "Сауда Орталығы ЛТД" г. Костанай.
  14. Торговый центр ТОО "СаудаОрталығы ЛТД" г. Костанай.
  15. Наримановский рынок АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» г. Костанай.
  16. Оптовый рынок АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» г. Костанай.
  17. Магазин 22С01 "Сулпак" ТОО «Arena S» г. Костанай.
  18. Торговый дом «БУМ» ИП Шуляк В.В. г. Костанай.
  19. Магазин "Рахат" ИП Баязитова Р.Ж. г. Костанай.
  20. Магазин Инструмент ИП Шипилкин В.Г. г. Костанай.
  21. Торговый дом «Мир сантехники» ИП Нургалиева О.А. г. Костанай.
  22. Торговый центр "Азия" ИП Мамедова Е.С. г. Костанай.
  23. Торговый дом "Мега" ИП Жанзакова Ж.Д. г. Костанай.
  24. Торговый дом ГУМ ТОО «Планета-59» г. Костанай.
  25. Рынок ТОО «Оптовая и розничная торговля» г. Костанай.
  26. Торговый дом ЦУМ ТОО «Рудненский ЦУМ» г. Рудный
  27. Торговый комплекс ТОО «Фирма Фининсайт» г. Рудный
  28. Магазин «Планета» ТОО «Планета – 59» г. Рудный
  29. Центральный рынок ТОО «Производственно–коммерческое объединение «Игилик-93» г. Рудный
  30. Торговый дом ИП Мстоян Л.В. г. Рудный
  31. Магазин ТОО «Ойлон - 97» г. Рудный
  32. Торговый дом ТОО «Узанс» г. Рудный
  33. Торговый дом ТОО «Керуен - GL» г. Рудный
  34. Магазин «КОНТИНЕНТ» ИП Кищук А.В. г. Житикара
  35. Магазин "Строймаркет" Индивидуальный предприниматель Бережной О.С. г. Житикара
  36. Магазин "LUX" Индивидуальный предприниматель Айткужинова Г.К. г. Житикара
  37. Магазин "Универмаг" ИП Базарбаева Т. г. Житикара
  38. Магазин "Кооператор" ИП Базарбаев А.Ж. г. Житикара
  39. Магазин "Барс"ИП Шумков В.М. магазин "Барс" г. Житикара
  40. Торгово-бытовой комплекс «Агромакс» ИП Семейкина Анна Юрьевна п. Затобольск
  41. Торгово-развлекательный комплекс "Парадиз" ИП Достоярова К.Е. п. Затобольск
  42. Рынок ТОО «Стройрезерв - Сервис» п. Затобольск
  43. Торгово-развлекательный центр "Балажан" ТОО "Балажан" г. Аркалык
  44. Торгово-развлекательный центр "Ajarmall" ТОО "Балажан" г. Аркалык
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Комментарии к новости

§ dandiv
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 23.05.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не публикуют список объектов без нарушений требований пожарной безопасности? Интересно же ;-)

[Исправлено: dandiv, 23.05.2018 - 12:18]
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§ сайлау курманов
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2733
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.05.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы сказал , что мой родной гормолзавод переделают в ртц -балажан , что в аркалыке , подняли бы на смех , видимо перестали молоко пить и стали массово развлекаться , ну и времена
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§ bumerang
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 23.05.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помоему легче было написать список организаций без нарушений...там скорее всего 2-3 строчки, максимум 10
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Ватсон
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...




Отправлено: 23.05.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что??? Почти 2 месяца проводились проверки! кому вручены предписания по устранению нарушений? Устранены ли эти нарушения? Судя по тому, что все эти торговые центры функционируют - они устранены! Так что ли??? В России нашли очень эффективный способ: нашли нарушение, вручили предписание об его устранении в течении 15 суток, через 15 суток проверили. Не устранено - обязали вывезти владельцев весь портящийся товар и закрыли магазин! Скорость устранения нарушений увеличивается в разы, когда применяют такие меры. Люди же до последнего считают, что это все ерунда и на их нарушения закроют глаза... И, как следствие, ни в чем неповинные жизни, жуткие смерти, разведение руками типа "не знаем как это могло произойти"... Итог сухой, если они работают с теми же нарушениями, значит кто-то не применил санкции, и наверно скоро построит себе дом или купит машину...

торгаш
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...




Отправлено: 23.05.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Почему не публикуют список объектов без нарушений требований пожарной безопасности? Интересно же


ну тут же интересная ситуация может проясниться.
нарушения есть, а обьект в списках без нарушений.

§ FOMA
Re: Почти на 50 объектах торговли выявлены нарушения требований...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Список объектов с нарушением требований пожарной безопасности

Вот бы теперь услышать мнение руководителей всех 44 объектов нарушивших ТПБ. Потому как в любом деле интересна точка зрения обеих сторон. Все ли так критично?
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