Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил проверить казахстанские торговые центры после трагедии в российском Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- Проблема, на которую нужно обратить внимание. Всем известно, что в российском городе Кемерово произошла трагедия, в торговом центре произошел пожар, погибли множество людей, из них 35 детей. Нам нужно извлечь уроки из этого. (...) Сейчас эта проблема обсуждается в социальных сетях, блогеры по своей инициативе ходят в торгово-развлекательные центры, проверяют, закрыты или открыты аварийные двери. По этой причине МВД, противопожарным службам вместе с акиматами нужно проверить эти торговые центры, принять необходимые меры, - поручил Сагинтаев на заседании правительства.
Контроль за проведением проверок премьер-министр закрепил за своим заместителем Аскаром Маминым.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
Какие меры принимаются к тем, кто реально нарушает закон " О госслужбе"? Ведь нарушая права граждан, эти чиновники нарушают Конституцию РК! Уволить таких горе чиновников мало, их нужно...
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
Читаешь некоторые комменты постоянных тут ошивающихся и ужасаешься. Откуда такая чернота из них лезет? Невольно напрашивается вывод, что не от хорошей жизни они такие злые, видно выплескивают негатив...