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27.03.18 20:18
112
Трагедия в Кемерово
Кстати там же погибла гражданка Казахстана с дочерью и тремя внуками.. bnews.kz
27.03.18 20:10
???
Трагедия в Кемерово
ну вот и оцифрованный заплясал на горе людском. модераторы, вы вроде люди разумные, зачем весь этот троллячий бред?
27.03.18 19:53
Как таг
Трагедия в Кемерово
Огромная просьба к торговым центрам костаная, выложить в НГ планы эвакуации из их зданий. А то теперь страшно туда идти. Лучше даже видео ролики
27.03.18 19:46
Соболезную
Трагедия в Кемерово
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27.03.18 19:37
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Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после трагедии в Кемерово

27 марта 2018, 11:23 |  Государство

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил проверить казахстанские торговые центры после трагедии в российском Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.

- Проблема, на которую нужно обратить внимание. Всем известно, что в российском городе Кемерово произошла трагедия, в торговом центре произошел пожар, погибли множество людей, из них 35 детей. Нам нужно извлечь уроки из этого. (...) Сейчас эта проблема обсуждается в социальных сетях, блогеры по своей инициативе ходят в торгово-развлекательные центры, проверяют, закрыты или открыты аварийные двери. По этой причине МВД, противопожарным службам вместе с акиматами нужно проверить эти торговые центры, принять необходимые меры, - поручил Сагинтаев на заседании правительства.

Контроль за проведением проверок премьер-министр закрепил за своим заместителем Аскаром Маминым.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
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Комментарии к новости
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Иолис
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корюпционеры испугались и побежали проверки устраивать. А проверять надо самих проверяльщиков, их доходы, джипы, коттеджи откуда у них это всё? На зарплату?

Гость
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может я ошибаюсь, но в торговых томах Март и Костанай Плаза нет лестниц.

Народный контроль
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно,надо на чужих ошибках учиться. И чаще проверять места общественного отдыха населения нашего города. Что бы потом не искали кто брал взятки за подписи в актах противопожарных проверок,кто воровал на системе предупреждения и пожаротушения,кто получал откаты, покупая будущее для себя и своих детей за границей, кто запер детей в кинотеатре на 4-м этаже? Что бы у нас такого как в Кемерово по вине коррупционеров не случилась страшная трагедия .Обидно одно что ни "Хромая лошадь", и другие катастрофы ничему так и не научили. Торговые центры, больницы, дома престарелых, леса и прочие объекты горят и будут продолжать гореть. Причины известны: тотальная коррупция, экономический кризис и вранье должностных лиц. Словом, безобразная работа действующей власти

5555
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

они есть в служебной части. Просто никто из посетителей не обращает внимания на таблички "Ехiт"

Бывалый
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чо - мораторий на любые проверки субъектов МСБ уже закончился?

Бывалый
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:23
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2415
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.03.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А проверять будут те же, кто и брал на лапу? Им там самим не смешно то? Или пожарная инспекция, которая брала денежку при приемки здания, закрыв глаза на ошибки, сейчас придет и скажет, ой а у вас тут все не так сделано, давайте переделывайте?
Профайл

§ 112
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10532
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.03.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
проверять будут те же, кто и брал на лапу? Им там самим не смешно то? Или пожарная инспекция, которая брала денежку при приемки здания, закрыв глаза на ошибки, сейчас придет и скажет, ой а у вас тут все не так сделано, давайте переделывайте?

Как то ты очень уверен в том..
Если даже и было, то да, придут и скажут чтобы переделывали..
Подставляться что, захотят?
Профайл

555
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупция и некомпетентность — причина бардака во всем мире!

Читатель 1
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что будут делать с "шанхаем" на центральном рынке?? (там знатные лабиринты и полнейшая антисанитария, про пожарную безопасность лучше и не говорить)

§ 112
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...
112


(Пользователи)
Сообщений: 10532
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.03.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело что ТЦ принадлежат в массе своей бывшим акимам и чиновникам, до 30ти процентов по моему вход в любом ТЦ..
Вот это нужно обрубать..
А потому пожарные могут опять выписать ровно то же самое, но их проигнорируют..
Далеко ходить не надо, Адмирал никого ни чему не научил..
Да и губернатор кеморовской области там что то мутит..
Профайл

Народный контроль
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин утром 27 марта прибыл в Кемерово, где 25 марта начался пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Глава государства провел совещание, на котором, в частности, присутствовали губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В начале совещания Путин заявил, что причинами гибели людей при пожаре стали преступная халатность и разгильдяйство.

§ товарищ Хачикян
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...
товарищ Хачикян


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 05.09.16
Отправлено: 27.03.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему сми умалчивает о количестве жертв в той трагедии ???
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§ 07Litra
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9437
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.03.18 - 13:43
Комментарий удален модератором.
Профайл

Бывалый
Re: Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после...




Отправлено: 27.03.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
товарищ Хачикян:
почему сми умалчивает о количестве жертв в той трагедии ???

Вам неоднократно озвучивали кол-во жертв.
Но вам не нравится что их так мало.
Вы хотите чтобы было больше.
Но ваши хотелки - это ваши проблемы.

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