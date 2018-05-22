Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная

В начале мая на автобусных остановках Костаная вместо металлических урн были установлены оранжевые пластиковые. Одна из новых урн сгорела днем 14 мая на автобусной остановке "Большевичка". Возможно, из-за брошенного в нее окурка. Корреспондент "НГ" стал свидетелем пожара.

Утром 15 мая на остановках новых урн уже не было. "НГ" отправила запрос руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею ТАРАСОВУ с просьбой пояснить, почему исчезли урны и сколько денег было потрачено на их покупку и монтаж. 21 мая пришел ответ.

- В текущем году было установлено 40 пластиковых урн за счет спонсорской помощи городу, - сообщил Тарасов. - Из бюджета города на данный вид работы средства не выделялись. Демонтаж и монтаж, соответственно, производились за счет средств спонсора. На остановке “Большевичка” заменят пластиковую урну на урну с металлическим корпусом. Демонтированные пластиковые урны в дальнейшем использовании по городу не предусмотрены.

Сегодня, 22 мая, корреспонденты "НГ" убедились, что металлические урны на остановке “Большевичка”, по обе стороны проспекта Аль-Фараби, до сих пор не появились.



В отделе ЖКХ также ответили на вопрос о еще одном изделии из пластика - большом контейнере для мусора, который был установлен во дворе многоэтажек за ТД “Атриум” и наполовину сгорел на прошлой неделе.



- Новый пластиковый контейнер, сгоревший во дворе “Атриума”, будет заменен пластиковым контейнером за счет ТОО “Тазалык-2012”, - сообщил руководитель отдела. - Дальнейшая судьба пластиковых контейнеров - только в руках самих жильцов. При соблюдении правил пожарной безопасности самих жильцов мы бы не сталкивались с такой ситуацией.