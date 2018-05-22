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Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная

Артём МАРУСИЧ

22 мая 2018, 16:00 |  Происшествия

В начале мая на автобусных остановках Костаная вместо металлических урн были установлены оранжевые пластиковые. Одна из новых урн сгорела днем 14 мая на автобусной остановке "Большевичка". Возможно, из-за брошенного в нее окурка. Корреспондент "НГ" стал свидетелем пожара.

 

Утром 15 мая на остановках новых урн уже не было. "НГ" отправила запрос руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею ТАРАСОВУ с просьбой пояснить, почему исчезли урны и сколько денег было потрачено на их покупку и монтаж. 21 мая пришел ответ.

- В текущем году было установлено 40 пластиковых урн за счет спонсорской помощи городу, - сообщил Тарасов. - Из бюджета города на данный вид работы средства не выделялись. Демонтаж и монтаж, соответственно, производились за счет средств спонсора. На остановке “Большевичка” заменят пластиковую урну на урну с металлическим корпусом. Демонтированные пластиковые урны в дальнейшем использовании по городу не предусмотрены.

Сегодня, 22 мая, корреспонденты "НГ" убедились, что металлические урны на остановке “Большевичка”, по обе стороны проспекта Аль-Фараби, до сих пор не появились.

В отделе ЖКХ также ответили на вопрос о еще одном изделии из пластика - большом контейнере для мусора, который был установлен во дворе многоэтажек за ТД “Атриум” и наполовину сгорел на прошлой неделе.

- Новый пластиковый контейнер, сгоревший во дворе “Атриума”, будет заменен пластиковым контейнером за счет ТОО “Тазалык-2012”, - сообщил руководитель отдела. - Дальнейшая судьба пластиковых контейнеров - только в руках самих жильцов. При соблюдении правил пожарной безопасности самих жильцов мы бы не сталкивались с такой ситуацией.
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Комментарии к новости

Ляля
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие щедрые у нас спонсоры однако... И башню перекрасили и урны пластиковые ставят...

§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, на Западе там какие урны?
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Кустанаец
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

А тебе это зачем? Лишь бы пукнуть?

§ 07Litra
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, на Западе там какие урны?

всякие... тока нарот там ни такой дикий,как в горах,лесах,степях... бычки,на западе,в основном бросают где докуривают,а не в урны... потом всё уносится водой и ветром.... что не унеслось,комуналка сметает...
есть,правда места где часто пепельницы стоят.... но я тока раз в жизни такое видел,в Лидо-ди-Езоло... вапще глазу не за что на земле зацепитца... :lol:
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§ 07Litra
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9527
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 22.05.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а пластик у спонсоров хароший оказался... экологически чистый-даже не дымит... :lol:
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§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кустанаец:
тебе это зачем? Лишь бы пукнуть?

Ты когда хочешь сравнить, обязательно делаешь Пук?
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§ 112
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
основном бросают где докуривают,а

На улице не курят что ли?
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§ FOMA
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 22.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в акимате Костаная

Вон оно что Михалыч. Экологические супер-пупер урны. Закупили на 28 млн.тнг. А кто за остальные спросит - скажут сгорели. Нету тела - нету дела. Это по нашему.
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§ Серый волк
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9603
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 22.05.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
40 пластиковых урн за счет спонсорской помощи городу, - сообщил Тарасов. - Из бюджета города на данный вид работы средства не выделялись

Тырильщикам деревьев и бюджетов верить можно, но степерь доверия можно сразу поставить между гусекрадами и цыганками :lol:
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§ drakon
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13826
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.05.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На улице не курят что ли?

Курят,Марик,курят. Даже под видеокамерами... :lol: :oops: :-P
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PS
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шо, пока троллил и гусей потырили???? :lol: Не перевелись ишо истинные ромалы!

Бывалый
Re: Причину исчезновения пластиковых урн с остановок пояснили в...




Отправлено: 22.05.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ляля:
Какие щедрые у нас спонсоры однако... И башню перекрасили и урны пластиковые ставят...

Тю-у-у-у...
Оно, вона, в свое время цельное здание для цельной прокуратуры посредь сити-центра радостно отгрохали, а вы про какие-то урны да перекраску башни...

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