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Добринцофф: продукцию по более низкой цене, Теперь приобретают все закупщики молока . но этот сговор никого не интересует. Что там снижение на 10 тенге ?
22.05.18 16:07
Змея Подколодная
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Э-э-э...Клумбы и грядки - это не трудовой же лагерь.Что вы несете? Я писала про ПТЛ. А в трудовом лагере была дважды, но сейчас уже не вспомню где. Действительно, полоть заставляли грядки, для кого...
22.05.18 15:56
Медный
Уезжают с молоком и картошкой - о некоторых итогах миграционных процессов в Костанайской области
Бывалый: да ты прям спецыализд... ютубный "вы так говорите как будто это что-то плохое" :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P
22.05.18 15:46
боец
Чемпионкой РК по ушу стала жительница Затобольска Марианна Игнатенко
Когда Ояма Ломал рога быкам с удара думаю тут не до танцев, это не китайский балет или акробатика.
22.05.18 15:45
112
Накануне летнего сезона четыре из 14-ти загородных лагерей в Костанайской области требуют капитального ремонта
Бывалый: Вывозили в колхоз (нас в Александровку) на месяц, и под палящим солнцем с утра до вечера надо было полоть грядки попой кверху Они еще никто не помнят про арбузы в камыстинских и...
22.05.18 15:45
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"Вынужден доложить". Касымов обратился к Сагинтаеву из-за природных пожаров

22 мая 2018, 11:48 |  Государство

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов доложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву о готовности регионов к пожароопасному периоду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж Tengrinews.kz

На заседании правительства Калмуханбет Касымов рассказал, что за последние пять лет в лесостепных массивах страны произошло более 20 тысяч природных пожаров и загораний. По его словам, ущерб от пожаров составляет свыше 600 миллионов тенге, а погибло в них 20 человек более 2 тысяч голов скота.

"Уважаемый Бакытжан Абдирович, я вынужден доложить. Несмотря на принимаемые меры и требования, говорить сейчас о полной готовности регионов к пожароопасному периоду не приходится", - сказал министр внутренних дел.

Он пояснил, что уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками и насосами продолжает оставаться недостаточным. По его словам, на данный момент каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров.

Министр отметил, что в настоящее время по стране акиматами создано лишь 179 пожарных постов, которым покрываются 502 населенных пункта.

"Для защиты пяти тысяч населенных пунктов по стране необходимо еще 450 пожарных постов. Для своевременного нахождения очагов возгорания в лесных массивах и, соответственно, оперативного их тушения, необходимо доведение до положенного числа пожарных наблюдательным вышек. В настоящее время в природоохранных и лесных учреждениях вместо требуемых 290 таких вышек имеются и готовы к эксплуатации только 200", - пояснил он.

Глава МВД напомнил, что по закону о гражданской защите обязанность по тушению степных пожаров возложена на местные исполнительные органы.

"В ряде регионов, как показывает практика, принимаемые ими усилия по ликвидации уже начавшихся пожаров остаются недостаточными. (...) В этой связи руководителям регионов необходимо обеспечить его реализацию и взять эту работу", - заключил министр.

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Комментарии к новости

§ Сергей_я
Re: "Вынужден доложить". Касымов обратился к...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2463
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 22.05.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загораний? Наверно ошиблись?
Профайл

Вячеслав
Re: "Вынужден доложить". Касымов обратился к...




Отправлено: 22.05.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те отрасли народного хозяйства, которые не могут, по своей природе, приносить прибыль, будут прибывать всегда в плачевном состоянии. Виной тому, на мой взгляд, пораженное буржуазной идеологией сознание людей! Все наши чиновники от малого до великого владеют тысячью и одним приёмом обогощения за счёт бюджета. Так что надо надеяться на свои силы.

Николай.
Re: "Вынужден доложить". Касымов обратился к...




Отправлено: 22.05.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где 19 млрд. пригодились бы, чем на салюты пускать

гость
Re: "Вынужден доложить". Касымов обратился к...




Отправлено: 22.05.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По его словам, на данный момент каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров."
Почему Министр длительное время не докладывал и только сейчас решил это сделать? Насколько известно Министр внутренних дел назначен на эту должность не вчера и достаточно длительное время в курсе такой ситуации, что ему могло мешать? Почему ситуацию допустил до такого состояния с техникой, почему длительное время не обращался и не докладывал и только сейчас, когда совсем стало плохо вынуждено докладывает? А если в связи с такой не готовностью и просчетами по приобретению техники были бы многочисленные жертвы в результате пожаров?

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