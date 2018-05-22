"Вынужден доложить". Касымов обратился к Сагинтаеву из-за природных пожаров

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов доложил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву о готовности регионов к пожароопасному периоду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На заседании правительства Калмуханбет Касымов рассказал, что за последние пять лет в лесостепных массивах страны произошло более 20 тысяч природных пожаров и загораний. По его словам, ущерб от пожаров составляет свыше 600 миллионов тенге, а погибло в них 20 человек более 2 тысяч голов скота.

"Уважаемый Бакытжан Абдирович, я вынужден доложить. Несмотря на принимаемые меры и требования, говорить сейчас о полной готовности регионов к пожароопасному периоду не приходится", - сказал министр внутренних дел.

Он пояснил, что уровень оснащенности автоцистернами, пожарными станциями, вышками и насосами продолжает оставаться недостаточным. По его словам, на данный момент каждая пятая единица техники из-за длительных сроков эксплуатации не готова к ликвидации пожаров.

Министр отметил, что в настоящее время по стране акиматами создано лишь 179 пожарных постов, которым покрываются 502 населенных пункта.

"Для защиты пяти тысяч населенных пунктов по стране необходимо еще 450 пожарных постов. Для своевременного нахождения очагов возгорания в лесных массивах и, соответственно, оперативного их тушения, необходимо доведение до положенного числа пожарных наблюдательным вышек. В настоящее время в природоохранных и лесных учреждениях вместо требуемых 290 таких вышек имеются и готовы к эксплуатации только 200", - пояснил он.

Глава МВД напомнил, что по закону о гражданской защите обязанность по тушению степных пожаров возложена на местные исполнительные органы.

"В ряде регионов, как показывает практика, принимаемые ими усилия по ликвидации уже начавшихся пожаров остаются недостаточными. (...) В этой связи руководителям регионов необходимо обеспечить его реализацию и взять эту работу", - заключил министр.

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