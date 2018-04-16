В Костанайской области наблюдательных противопожарных вышек не хватает даже в Наурзумском заповеднике
Галина КАТКОВА
Проблемы защиты лесных угодий от пожаров обсуждались сегодня, 16 апреля, на аппаратном совещании в областном акимате. С 15 апреля начался сезон повышенной пожарной опасности, который в регионе, в зависимости от погоды, длится 7-8 месяцев.
- Земли государственного лесного фонда области занимают 1 млн 144 тыс. га, из них 456 тыс га находятся в ведении акимата области, покрытая лесом площадь подведомственного лесного фонда составляет 231 тыс. га, - проинформировал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мурат ШАИМОВ. - Лесные массивы здесь отличаются высокой степенью возгораемости. Охрану лесов от пожара осуществляют 11 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства.
Говоря об обязанностях этих ГУ, Шаимов отметил, что перед ними остро стоит проблема кадров, а также вопрос 70-процентного износа техники.
Оперативное авиапатрулирование ведется на территории пяти лесных учреждений: Аракарагайского, Басаманского, Семиозерного, Боровского, Пригородного, в которых сосредоточены основные массивы хвойных. Финансирует эту работу республиканский бюджет.
Оперативное наблюдение за территорией гослесфонда ведется такжек традиционным способом - с 35-метровых вышек. На сегодня их 22, построены они были еще в 70-х годах прошлого века, все нуждаются в капитальных и текущих ремонтах. В Наурзумском заповеднике вместо трех необходимых вышек имеется только одна.
В соответствии с площадью лесного фонда в области требуется поставить 15 таких сооружений. По словам Шаимова, на это нужно около 300 млн тенге. Аким области дал задание перепроверить расчеты, сказав, что дорого. Советовал также изучить вопрос приобретения готовых сборных вышек.
По данным, приведенным начальником департамента по ЧС Талгатом Какимовым, за пожароопасный период 2017 года на территории лесных массивов Костанайской области произошло 33 лесных пожара. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось: в 2016 году было 30 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, тоже увеличилась - в 3,4 раза и составила 535 га.
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