"Мечтал купить квартиру матери". Студент-медик погиб в страшном ДТП в Рудном

В Рудном произошла страшная авария с участием микроавтобуса и автомобиля BMW. В результате ДТП погиб 25-летний студент медицинского вуза Дархан Каримов, который возвращался в Костанай из Житикары, с похорон своей бабушки. Оттуда он должен был отправиться в Астану, чтобы закончить учебу. Тетя Гульзат Кудабаева рассказала Tengrinews.kz об аварии и о том, какие планы строил погибший племянник.

Фотоколлаж Tengrinews.kz Фото: ng.kz, из семейного архива

По ее словам, в тот день, 29 апреля, ее три сестры и их дети возвращались из Житикары в Костанай на микроавтобусе.

"Наши родные возвращались с поминок и были в подавленном состоянии, потому что похоронили бабушку. Дархан сидел на переднем сиденье, а его мама находилась на пассажирском месте в конце салона. Когда произошло столкновение, он принял весь удар на себя. Он вылетел. По камере видеорегистратора мы увидели, что машина несколько раз перевернулась и упала на него. Все это произошло на глазах у матери Дархана. В микроавтобусе находился и мой сын, но ему повезло, что он находился в конце салона. Дархана отвезли больницу, где нам сказали, что он скончался через 20 минут", - рассказала женщина.

Фото из семейного архива

У парня были большие планы на будущее. Летом этого года он должен был закончить Медицинский университет Астаны, в котором учился на гранте. В марте этого года Дархан устроился на работу в диспансер.

"Он собирался работать в противотуберкулезном диспансере Костаная. Несмотря на то, что там нелегко работать, он туда сам напросился из-за предоставляемых льгот - собирался брать подъемные, купить квартиру для мамы. Говорил, что она не будет работать, что он сам будет зарабатывать. Его мать, моя младшая сестра Гульсара, сейчас убита горем. Умер ее старший сын, опора и надежда. У нее есть еще два сына, ученики 7 и 9 классов. Она работает в кафе, там мизерная зарплата. Сейчас у нее нет ни старшего сына, ни квартиры, ни надежды, да еще и кредиты на ней висят", - с грустью рассказывает женщина.

Дархан с бабушкой. Фото из семейного архива

"Дархан семь лет проучился на одни четверки и пятерки. У него намечался экзамен, а уже в июне он должен был получить диплом. Это очень добрый, правильный мальчик, который только учился и работал. Его ценили все преподаватели и сокурсники. После трагедии нам все звонили, высказывали соболезнования, предлагали помощь", - говорит женщина.

Обстоятельства аварии рассказали в полиции. По данным ДВД Костанайской области, 50-летний водитель, управляя автомашиной "Газель", совершил столкновение с автомашиной BMW под управлением 31-летнего водителя.

"В аварии пострадали двое пассажиров "Газели". В результате ДТП скончался мужчина 1993 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДВД.

В полиции проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".