Квест "Городские загадки" и мастерская каменного века - в Костанае вновь пройдет "Ночь в музее"

В Костанайском областном историко-краеведческом музее уже стало уже традицией отмечать этой акцией Международный день музеев. Нынешняя «Ночь в музее» начнется в пятницу, 18 мая, в 18.00 и продлится до 23.00.

Фото из архива "НГ"

Посетители смогут увидеть новый экспозиционный зал «Рухани жангыру». Многим будет интересно принять участие в историческом квесте «Городские загадки», в ходе которого нужно будет пройти по всем залам, заглянуть в подвальные помещения, изучить внутренний двор музея и прилегающие здания.

Особо любознательные дети и взрослые побывают «В гостях у домового», а также в «Мастерской предков» - у охотников каменного века.

Тем, кому ближе творческие темы, понравится художественно-музыкально-познавательный проект «Кавказская прогулка».

Также костанайцев и гостей города ждут интерактивная выствка «Идентификация тайны», танцевальный марафон, ожившие картины и живые статуи, катание на пони и веселом паровозике, песни у костра, чаепитие в музейном «Трактире» и многое другое.

Желающие смогут сделать селфи в интерьерах музея. Для детей будет работать игровая зона.