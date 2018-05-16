Квест "Городские загадки" и мастерская каменного века - в Костанае вновь пройдет "Ночь в музее"
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В Костанайском областном историко-краеведческом музее уже стало уже традицией отмечать этой акцией Международный день музеев. Нынешняя «Ночь в музее» начнется в пятницу, 18 мая, в 18.00 и продлится до 23.00.
Фото из архива "НГ"
Посетители смогут увидеть новый экспозиционный зал «Рухани жангыру». Многим будет интересно принять участие в историческом квесте «Городские загадки», в ходе которого нужно будет пройти по всем залам, заглянуть в подвальные помещения, изучить внутренний двор музея и прилегающие здания.
Особо любознательные дети и взрослые побывают «В гостях у домового», а также в «Мастерской предков» - у охотников каменного века.
Тем, кому ближе творческие темы, понравится художественно-музыкально-познавательный проект «Кавказская прогулка».
Также костанайцев и гостей города ждут интерактивная выствка «Идентификация тайны», танцевальный марафон, ожившие картины и живые статуи, катание на пони и веселом паровозике, песни у костра, чаепитие в музейном «Трактире» и многое другое.
Желающие смогут сделать селфи в интерьерах музея. Для детей будет работать игровая зона.
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