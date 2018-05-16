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Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской области взяло под контроль руководство ДВД
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Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской области взяло под контроль руководство ДВД

Ксения РЕБИК

16 мая 2018, 09:01 |  Криминал

По факту изнасилования 22-летней жительницы села Екидин, расположенного неподалеку от Аркалыка ведется досудебное расследование по ст. 120 УК РК. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.

Иллюстративное фото

Напомним, 14 мая на сайте одного из СМИ появилось письмо девушки к известному адвокату Айман Умаровой. В письме девушка рассказывает об неоднократно произошедших групповых изнасилованиях, в которых принимали до 14 парней. В результате одного из таких случаев девушка забеременела.

«Я ни одному человеку не пожелаю того, что пришлось пережить мне. Вся надежда на Бога и на Вас. Я верю, что преступники, сломавшие мою судьбу, понесут наказание. Никого из них не прощу!» - пишет девушка в письме.

Айман Умарова пообещала взяться за дело, несмотря на то, что против нее в суде будут выступать, как минимум, 14 адвокатов.

Сейчас, по сообщению пресс-службы, угловное дело принято в производство Следственого управления ДВД Костанайской области.

"По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата ДВД, проводится комплекс следственных мероприятий. Принимаются все меры для полного, всестороннего и объективного расследования", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что расследование дела взято на контроль руководством ДВД области.
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Комментарии к новости

Komentodor
Re: Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской...




Отправлено: 16.05.18 - 09:36
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской...




Отправлено: 16.05.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вся беда наверное в том, что родители не научили эту девочку любить себя в первую очередь, защищать себя, выбирать себе подруг.

андрей
Re: Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской...




Отправлено: 16.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пугает то , что за наказанием за преступления надо кому то письма писать и это кто то не правоохранительные органы .....

Мнение
Re: Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской...




Отправлено: 16.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

Вся беда в следственных органах г.Аркалыка. Контроля вообще нет в следствии УВД как будто нет руководства. Работают не на основе закона, а все решают по "свойский". Как будто Аркалык их родовое поместье, а жители их крепостные.

Гость
Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской области взяло под контроль руководство ДВД




Отправлено: 16.05.18 - 12:53
Комментарий проходит проверку.

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