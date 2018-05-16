Дело о групповом изнасилованнии жительницы Костанайской области взяло под контроль руководство ДВД
Ксения РЕБИК
По факту изнасилования 22-летней жительницы села Екидин, расположенного неподалеку от Аркалыка ведется досудебное расследование по ст. 120 УК РК. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото
Напомним, 14 мая на сайте одного из СМИ появилось письмо девушки к известному адвокату Айман Умаровой. В письме девушка рассказывает об неоднократно произошедших групповых изнасилованиях, в которых принимали до 14 парней. В результате одного из таких случаев девушка забеременела.
«Я ни одному человеку не пожелаю того, что пришлось пережить мне. Вся надежда на Бога и на Вас. Я верю, что преступники, сломавшие мою судьбу, понесут наказание. Никого из них не прощу!» - пишет девушка в письме.
Айман Умарова пообещала взяться за дело, несмотря на то, что против нее в суде будут выступать, как минимум, 14 адвокатов.
Сейчас, по сообщению пресс-службы, угловное дело принято в производство Следственого управления ДВД Костанайской области.
"По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников аппарата ДВД, проводится комплекс следственных мероприятий. Принимаются все меры для полного, всестороннего и объективного расследования", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что расследование дела взято на контроль руководством ДВД области.
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