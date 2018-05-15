Девушка в Костанайской области забеременела после группового изнасилования

Безнаказанность хулиганов и равнодушие правоохранительных органов превратили жизнь девушки из поселка Екидин под Аркалыком в ад. Она намерена подать в суд на обидчиков. За ее дело взялась известный адвокат Айман Умарова, которая уже не раз побеждала в судебных процессах, связанных с обвинением в изнасиловании. Чем закончится беспрецедентное противостояние — неизвестно. Ведь на этот раз обвинения будут предъявлены против 14 людей, передает ИА «NewTimes.kz».

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Известный казахстанский адвокат Айман Умарова, по ее признанию, часто получает «письма несчастья» от людей. Одни просят помощи, другие ругают адвоката за отказ в этой помощи, полагая, что она способна решить все проблемы.

Адвокат, по ее словам, бывает возмущена, когда узнает, через что прошли люди, обратившиеся к ней за помощью, и иногда с горечью вспоминает слова, которые приписывают немецкому поэту Генриху Гейне: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки».

И на этот раз письмо 22-летней девушки из маленького поселка под Аркалыком не оставило ее равнодушной.

«Я, уроженка и жительница поселка Екидин близ города Аркалыка Костанайской области. Пишу вам письмо с надеждой найти справедливость. Мне 22 года. Меня изнасиловали и надо мной издевались 14 парней. До этого времени я об этом никому не рассказывала. Я всех боялась, стеснялась. Сейчас я беременна. Родители и родственники узнали обо всем после того как, заметили мою беременность.

Обращаясь к вам в надежде найти справедливость, хочу вкратце рассказать про совершенное вероломство по отношению ко мне, про ситуацию, которую мне пришлось пережить», — начинает свой рассказ юная девушка.

По ее словам, все началось 9 июля 2017 года, когда она пошла на свадьбу своего одноклассника. Как рассказывает девушка, во время торжества жена одного из гостей попросила ее сходить с ней в уборную комнату.

«Я пошла с ней, решила, что она «боится» из-за своей беременности. По дороге в туалет возле нас остановилась машина, из которой вышел Е.М. и против моей воли усадил меня в салон. В это время муж беременной гостьи, который является моим одноклассником, подбежал к машине. Увидев его, я закричала: «Помоги мне!». Но он не помог. Машина резко тронулась с места. За рулем сидел Е. Т. Впереди сидел Н. С. Возле меня, на заднем сиденье, не давая мне двигаться, с одной стороны сидел Е. М., а с другой — А. О. Последние двое являются братьями, выходцами из одной семьи. Меня отвезли в дом Б. на краю села (в котором никто не живет). Первым начал насиловать Е. М., затем А. О., Е., Т., Н. С. После этого они отвезли меня к кафе и бросили там. Долгое время я не могла прийти в себя, с трудом добралась до дома. Но я была не в состоянии кому-то что-то рассказать. Я сильно испугалась», — поведала она.

Но кошмар в жизни юной девушки не закончился на этом.

«27 августа 2017 года одноклассник А. Н. позвал меня в гости. Когда я возвращалась оттуда домой, передо мной возникла группа парней. Они схватили меня и изнасиловали», — продолжает свой шокирующий рассказ девушка.

И далее перечисляет имена напавших на нее парней. Как отмечает Г., их было 14. И только одного из них она не знала по имени, потому что видела в первый раз.

«А. А. и Н. С., схватив меня за руки, силой потащили в лог. По дороге А. А. ударил меня по голове. Они изнасиловали меня группой, делали все, что им вздумалось, и бросили в том месте», — пишет девушка.

В рассказе девушки удивляет странное отношение к ней ее одноклассников.

«В сентябре 2017 года моя одноклассница П. пригласила меня на чай. Когда я спросила, «кто у нее в доме?», она соврала мне, мол, «никого больше нет». Когда мы ели и разговаривали, в дом вдруг вошли К. Д. и А. С. На улице уже смеркалось. Я сказала П., что «боюсь», и попросила ее проводить меня до дома. Она сказала: «Иди сама», не проводила меня. Только я вышла за порог, как К. Д. и А. С. выскочили следом из дома, схватили меня за руки и ноги, затем понесли в котельную и там изнасиловали», — рассказывает девушка.

Стоит отметить, что эти двое, по словам девушки, были среди тех 14 парней, которые изнасиловали ее 27 августа 2017 года.

«Так, за три месяца названные парни трижды насиловали меня, измывались надо мной. Сейчас я в положении», — подытожила она.

Как сообщает девушка, 19 апреля 2018 года она написала заявление в ДВД города Аркалыка.

«21 апреля 2018 года следователь СО ДВД города Аркалыка капитан полиции Камалов А. Ж. возбудил уголовное дело, взял объяснительные с А. А., Н. С., Е. М., А. О., Т. А., Е. Т. в служебном кабинете в здании ДВД в Аркалыке», — пояснила она.

Но, как отмечает заявительница, следователь взял объяснительные не у всех парней, на которых она жаловалась.

«Сейчас я получаю лечение. Все они находятся на свободе», — добавила она.

В своем письме девушка умоляет известного адвоката о помощи.

«Я ни одному человеку не пожелаю того, что пришлось пережить мне. Вся надежда на Бога и на Вас. Я верю, что преступники, сломавшие мою судьбу, понесут наказание. Никого из них не прощу!» — подчеркнула она.

Айман Умарова, по ее словам, решилась взять дело этой девушки, несмотря на то, что против нее в суде будут выступать, как минимум, 14 адвокатов.

По ее информации, семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность. А саму жертву изнасилования Айман Умарова спрятала в надежном месте, о котором никому не сообщает.

Предвидя все сложности, она все же вошла в положение девушки и сейчас начала подготовку к ее защите.

«В настоящее время я отправила заявление в генеральную прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование данного уголовного дела и принять меры по избранию меры пресечения в отношении лиц, совершивших это чудовищное преступление.

Кроме того, направлено аналогичное заявление в адрес главы МВД с просьбой расследование дела передать в ДВД Костанайской области из-за того, что сотрудники ДВД города Аркалыка оказывали давление, насмехались над потерпевшей и предлагали ей не говорить обо всех лицах, совершивших преступление, а указать лишь одного из них, чтобы получить от него материальные средства», — сообщает адвокат.

Айман Умарова высказала недоумение по поводу того, что в нашей стране множество правозащитных и иных организаций, призванных помогать женщинам. Но на деле, когда приходит беда, женщины, как правило, остаются наедине со своими проблемами.

«В нашей стране столько всяких организаций: каждый день слышишь про какие-то «круглые столы», кризисные центры, есть даже структурное подразделение «ООН Женщины», национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. Но на самом деле реальной помощи жертвам насилия не оказывается. В общем, как в известной басне: а воз и ныне там…», — заметила она.