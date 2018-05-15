Глава МВД прокомментировал попытки митингов в Казахстане
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал прошедшие митинги, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Они (полицейские - прим.автора) действовали в соответствии (указаниями - прим.) Генеральной прокуратуры. Она разъясняла им о нарушениях. Кто не подчинялся, к тому применяли административные (меры - прим.). Материалы отправили в суд. Суд принял решения. Какие и где, вы можете поинтересоваться", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в здании правительства.
10 мая у здания ГАТОБ имени Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга. Прокуратурой собравшимся были разъяснены права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств.
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гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
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362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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