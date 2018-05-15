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362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
15.05.18 18:28
Директор пляжаъ
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15.05.18 18:23
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362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
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Глава МВД прокомментировал попытки митингов в Казахстане

15 мая 2018, 15:37 |  Государство

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал прошедшие митинги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Они (полицейские - прим.автора) действовали в соответствии (указаниями - прим.) Генеральной прокуратуры. Она разъясняла им о нарушениях. Кто не подчинялся, к тому применяли административные (меры - прим.). Материалы отправили в суд. Суд принял решения. Какие и где, вы можете поинтересоваться", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в здании правительства.

10 мая у здания ГАТОБ имени Абая группой граждан была организована попытка проведения незаконного митинга. Прокуратурой собравшимся были разъяснены права и обязанности по недопущению противоправных действий, в результате некоторые из них доставлены в РУВД для выяснения обстоятельств.
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Комментарии к новости

Мирон
Re: Глава МВД прокомментировал попытки митингов в Казахстане




Отправлено: 15.05.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тишина..... Её любят все. Даже тут

Чойбалсан
Re: Глава МВД прокомментировал попытки митингов в Казахстане




Отправлено: 15.05.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мирон:
Тишина..... Её любят все. Даже тут

Так здесь вам не тут.
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