Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы
В Астане и в Алматы 10 мая десятки людей вышли на несанкционированные протесты в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам, передает "Радио Азаттык".
Собравшиеся в Астане на улице Космонавтов, рядом с дипломатическими представительствами европейских государств, десятки людей скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор!»
В Алматы утром десятки людей пришли на пешеходную улицу, прилегающую к театру оперы и балета. Они держали в руках плакаты с портретами людей, которых казахстанские правозащитники отнесли к политзаключенным, и плакаты с призывами прекратить пытки.
В обоих городах акции сопровождались задержаниями. Некоторых из участников акций сотрудники полиции затолкали в служебные автобусы. В Астане женщина , которую вели к автобусу вместе с подростком (возможно, ее сыном), кричала: «Он же маленький, вы что, ребята! Ему же 12 лет!»
В Алматы, как передает репортер Азаттыка, задержано свыше 70 человек. Среди тех, кого задержали на многолюдной улице, были и случайные прохожие, которые возмущались действиями полицейских.
Полицейские не комментировали происходящее, один из сотрудников полиции в Астане сказал репортеру Азаттыка, что комментарии «будут позже». В Алматы полицейские рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службу департамента внутренних дел. Представителей прокуратуры на месте нет.
Видеотрансляция событий в Астане и Алматы
Накануне правозащитники сообщили, что около десятка гражданских активистов и рядовых граждан вызваны или подвергнуты приводу в полицию в преддверии ожидающихся акций протеста в Казахстане, организатором которых выступило запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), основанное живущим за рубежом бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, критиком казахстанских властей. В марте этого года суд в Астане назвал ДВК экстремистской организацией.
Акции протеста, по словам участников, приурочены к прибытию в Казахстан официальной миссии Европейского парламента, которая, как ожидается, проведет оценку выполнения Астаной условий Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном. Одной из контрольных точек соглашения является обеспечение соблюдения прав человека и гражданских свобод в Казахстане.
Организаторы акций призвали граждан выйти на мирную акцию протеста в поддержку преследуемых по политическим мотивам и против пыток.
25 апреля 29 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвали власти Казахстана выполнить свои международные обязательства, в том числе в области обеспечения в стране свободы слова, свободы мирных собраний, а также прекратить ограничение доступа к социальным медиа.
Задержания во время протестов в Алматы и Астане
Правозащитники нередко критикуют правящего страной на протяжении около трех десятилетий президента Нурсултана Назарбаева за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о наличии политических заключенных в казахстанских тюрьмах. Власти Казахстана отрицают подавление инакомыслия и свобод и говорят, что политзаключенных в стране нет.
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По Великому шелковому пути
Змея Подколодная: Фото бы побольше хотелось))) Через неделю опубликуем вторую часть. Там фото побольше будет
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Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы
какой позор! бороться с собственным народом?
По Великому шелковому пути
Спасибо, прочитала с удовольствием! Фото бы побольше хотелось)))
8 микрорайон и безопасность
вылитый алексей албин , не уж то в медвежатники подался