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Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы

10 мая 2018, 13:47 |  Происшествия

В Астане и в Алматы 10 мая десятки людей вышли на несанкционированные протесты в поддержку граждан, преследуемых по политическим мотивам, передает "Радио Азаттык".

 

Полицейский спецназ тащит задержанного во время несанкционированной акции в Алматы с требованием «освободить политических заключенных»

Собравшиеся в Астане на улице Космонавтов, рядом с дипломатическими представительствами европейских государств, десятки людей скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Бостандық!» («Свободу!»), «Позор!»

В Алматы утром десятки людей пришли на пешеходную улицу, прилегающую к театру оперы и балета. Они держали в руках плакаты с портретами людей, которых казахстанские правозащитники отнесли к политзаключенным, и плакаты с призывами прекратить пытки.

 

Участники акции протеста в поддержку политических заключенных, Алматы

В обоих городах акции сопровождались задержаниями. Некоторых из участников акций сотрудники полиции затолкали в служебные автобусы. В Астане женщина , которую вели к автобусу вместе с подростком (возможно, ее сыном), кричала: «Он же маленький, вы что, ребята! Ему же 12 лет!»

В Алматы, как передает репортер Азаттыка, задержано свыше 70 человек. Среди тех, кого задержали на многолюдной улице, были и случайные прохожие, которые возмущались действиями полицейских.

Полицейские не комментировали происходящее, один из сотрудников полиции в Астане сказал репортеру Азаттыка, что комментарии «будут позже». В Алматы полицейские рекомендовали обращаться за комментариями в пресс-службу департамента внутренних дел. Представителей прокуратуры на месте нет.

Видеотрансляция событий в Астане и Алматы

Накануне правозащитники сообщили, что около десятка гражданских активистов и рядовых граждан вызваны или подвергнуты приводу в полицию в преддверии ожидающихся акций протеста в Казахстане, организатором которых выступило запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), основанное живущим за рубежом бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым, критиком казахстанских властей. В марте этого года суд в Астане назвал ДВК экстремистской организацией.

Акции протеста, по словам участников, приурочены к прибытию в Казахстан официальной миссии Европейского парламента, которая, как ожидается, проведет оценку выполнения Астаной условий Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном. Одной из контрольных точек соглашения является обеспечение соблюдения прав человека и гражданских свобод в Казахстане.

Полицейские рядом с вышедшими на несанкционированную акцию протеста, Алматы

Организаторы акций призвали граждан выйти на мирную акцию протеста в поддержку преследуемых по политическим мотивам и против пыток.

25 апреля 29 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвали власти Казахстана выполнить свои международные обязательства, в том числе в области обеспечения в стране свободы слова, свободы мирных собраний, а также прекратить ограничение доступа к социальным медиа.

 

Задержания во время протестов в Алматы и Астане

Правозащитники нередко критикуют правящего страной на протяжении около трех десятилетий президента Нурсултана Назарбаева за подавление инакомыслия, основных свобод и говорят о наличии политических заключенных в казахстанских тюрьмах. Власти Казахстана отрицают подавление инакомыслия и свобод и говорят, что политзаключенных в стране нет.
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Комментарии к новости

* сайлау курманов
Re: Полицейские задержали участников несанкционированных акций в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.05.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой позор! бороться с собственным народом?
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Гость
Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы




Отправлено: 10.05.18 - 14:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Полицейские задержали участников несанкционированных акций в Астане и Алматы




Отправлено: 10.05.18 - 14:04
Комментарий проходит проверку.

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