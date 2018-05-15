Ситуацию с покраской памятников в Костанае прокомментировал сегодня, 15 мая, на брифинге в областном пресс-клубе руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.
Напомним, ранее мы писали, что накануне 9 мая в черный цвет покрасили памятник Неизвестному солдату и памятник Ленину в парке Победы. 14 мая фотокорреспондент "НГ" стал свидетелем перекраски в такой же цвет памятника Первоцелинникам.
- Что касается этих действий, мы сейчас пытаемся разобраться, - ответил Ерлан Калмаков на вопрос корреспондента "НГ". - К большому сожалению, в Костанайской области нет инспекции по охране памятников. Нет того государственного органа, который юридически мог бы вмешаться в этот процесс.
Управление культуры составило акты о состоянии этих памятников и направила информацию в акимат Костаная.
- Сейчас действует уведомительный характер, - отметил Калмаков. - По этим трем объектам уведомление о начале тех или иных работ управление культуры не получало. Я об этом официально заявляю. Мы обратили на эту проблему внимание. Направили свои возражения в акимат Костаная. Очень надеемся, что какие то меры будут приняты.
Какие именно меры и когда они будут приняты, пока остается неясным.
гость: И куда она свалить то может, что ж вы то наивные такие? Вы статью хоть прочтите, что-ли... семья девушки, не выдержав давления, была вынуждена переехать в другую местность Согласна: ...
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
Давайте сразу все отключим!И во всем городе!!!