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Бывалый
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15.05.18 18:30
Директор пляжаъ
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: И много таких вас? А когда со временем, все же, весь мир признает, переобуетесь же. :lol:
15.05.18 18:28
Директор пляжаъ
Назарбаев Путину: СМИ не должны раздувать из мухи слона
362: Какой такой Золотой Орда, не было ее, а была Великая Тартария. Историю средних веков уже десятки раз переписали. Но древние карты не врут. :lol: :lol: :lol:
15.05.18 18:23
Добринцофф
Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры
362: Как он может там присутствовать, прежде чем писать подумай, нет такой территории в России Крым, это территория Украины, по крайней мере для нас. ну для вас может и нету,а для нас есть :-P
15.05.18 18:21
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Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры

Артём МАРУСИЧ

15 мая 2018, 15:10 |  Культура

Ситуацию с покраской памятников в Костанае прокомментировал сегодня, 15 мая, на брифинге в областном пресс-клубе руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.

Напомним, ранее мы писали, что накануне 9 мая в черный цвет покрасили памятник Неизвестному солдату и памятник Ленину в парке Победы. 14 мая фотокорреспондент "НГ" стал свидетелем перекраски в такой же цвет памятника Первоцелинникам.

- Что касается этих действий, мы сейчас пытаемся разобраться, - ответил Ерлан Калмаков на вопрос корреспондента "НГ". - К большому сожалению, в Костанайской области нет инспекции по охране памятников. Нет того государственного органа, который юридически мог бы вмешаться в этот процесс.

Управление культуры составило акты о состоянии этих памятников и направила информацию в акимат Костаная.

- Сейчас действует уведомительный характер, - отметил Калмаков. - По этим трем объектам уведомление о начале тех или иных работ управление культуры не получало. Я об этом официально заявляю. Мы обратили на эту проблему внимание. Направили свои возражения в акимат Костаная. Очень надеемся, что какие то меры будут приняты.

Какие именно меры и когда они будут приняты, пока остается неясным.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.05.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается эти действий, мы сейчас пытаемся разобраться, - ответил Ерлан Калмаков на вопрос корреспондента "НГ". - К большому сожалению, в Костанайской области нет инспекции по охране памятников. Нет того государственного органа, который юридически мог бы вмешаться в этот процесс.
Поскольку все это происходит на Марсе, мы можем только наблюдать в телескоп, и пытаемся в данное время разобраться как можно установить связь с марсианами. К большому сожалению на Марсе наверное нет инспекции по охране памятников от акимов. И государственного органа который бы мог юридически вмешаться в этот процесс.

То есть получается памятники от одичавших вандалов в креслах защищены ещё меньше, чем деревья в городе? И поскольу деревьев в городе осталось мало, барыжить бюджетное бабло они теперь безнаказанно намерены на памятниках.
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Бывалый
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К большому сожалению, в Костанайской области нет инспекции по охране памятников. Нет того государственного органа, который юридически мог бы вмешаться в этот процесс.

То есть любой желающий может сейчас покрасить эти памятники по своему разумению?
Ну, комментаторы, у кого какие сексуальные, ой - художественные, предпочтения?

§ Серый волк
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.05.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю где сегодня Назарбаев, будет ли он присутствовать при открытии моста в Крым, или остался в Сочи, или на пути в Астану, но походу с этим беспределом, уродованием и порчей памятников ради зарабатывания бабла местными чинушами его необходимо ознакомить.

Собирайте все материалы на последние безумия акимата и полную неспособность работать и отправляйте.
Реконструкции дорог, тонущие фуры на Лермонтова, урны для бахил пластиковые на остановках. провалы в медицине, реконструкции бесконечные перед акиматом и разбитые покрытия не требующие замены по их мнению.
Мегатонны грязи и мусора на улицах. Количество топовых жоповозок у чиновников.
Абсолютно непригодные для движения дороги в районах.
Дикую наркоторгующую полицию, грабящую квартиры с ломами.
самый дорогой общественный транспорт, доведенный до сарая лучший автовокзал страны.
фальшивые крашенные бордюры на пути кортежа,
Грязь непролазную при этом в микрорайонах КЖБИ.
И конечно уничтожение деревьев, которые выращивали десятилетия, чтоб сделать город хоть немного более пригодным для жизни.
Развал медицины и образования. Младенческую смертность в разы превышающую Белоруссию.

Это не наша власть для горожан. Это вандалы разбазаривающие бюджет с очень низкими моральными качествами.

[Исправлено: Серый волк, 15.05.2018 - 12:39]
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Патрис Лумумба
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 15:29
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5301
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.05.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна, в которой кто как хочет, тот так и др...ит, т.е. красит так и будет только казаться страной, а не быть!
вспоминаю поездку в Германии и Париж, нахожу в своем фотоальбоме снимки памятников:
на площади Лувра:


в Ваймере возле ратуши:


там же Шиллер и Гёте


и все в потёках и окислениях...тьфу, срамота...
А всё потому что нет у них наших "тёмных" сил понаехавших временщиков в руководствах...
но ведь кака закавыка.... вокруг памятников толпы туристов со всего мира, а у нас 358 серия рухнамы и прочих писулек про развитие туризма в стране великой степи.
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Бывалый
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый прикол состоит в том, что они покрасили нитроэмалью...
Да еще и без грунтования...
Она за предстоящую зиму отлетит вся нафиг...
И будут эти памятники облупленные как плешивый дядька...
Во веселуха к сл весне будет...

Пикасо
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не могу понять а те кто возмущается ,вы хотели сами покрасить чтоли?уже не знаете к чему придраться ??Не вижу ничего страшного что памятники покрасили обновили.Спасибо скажите что еще не снесли памятник сами знаете кого!

§ Серый волк
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил памятники на Поклонной горе в Москве.
С ужасом представил себе их извозюканными черной краской.

А может ли судья в Казахстане, как в штатах, своим судебным решением запретить виновным приближаться ближе 100 метров к паркам, скверам и памятникам? :lol:

Было бы очень актуально. Ибо не первый раз появление чиновников в парках заканчивается для города тяжелыми потерями, уничтожениями и вандализмом.

Достаточно вспомнить что в Парк Победы они не первый раз лезут. И после их залезания иногда гробы и кости первых горожан на свалке оказываются в их жадном стремлении строить на костях, исчезают символы города в виде любимого горожанми лебедятника, или целые рощицы вырубаются под цыганские кулинарии, когда в городе и так жрален избыток, а с зеленью большие проблемы. Проблемы нужно сказать на 100% созданы именно баблолюбивыми вырубками акимата.

Да и вообще нет ни одного дела, которое они бы смогли сделать. Во всем подряд развал, ухудшения, брак, показуха, отмыв денег, и реальная грязь.

[Исправлено: Серый волк, 15.05.2018 - 12:54]
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§ Victor Yang
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10612
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.05.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закидайте меня чем угодно, но вот не понимаю - в чём трагедия? Не в розовый покрасили, не в голубой. Или где-то есть нормы по запрету покраски памятников?
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Маркс
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Закидайте меня чем угодно, но вот не понимаю - в чём трагедия? Не в розовый покрасили, не в голубой. Или где-то есть нормы по запрету покраски памятников?

Странный товарищ. Если нет норм по запрету, то все позволено? На каждый шаг нормы прописать невозможно. Здравый смысл человеку уже ни к чему?

§ drakon
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13780
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не в розовый покрасили, не в голубой.

Тебе что? Башни - не хватает?... :-o
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§ Ла-Коста
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1364
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 15.05.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну кто бы спорил, за памятниками нужен пригляд и присмотр...нужно заботиться об их сохранности и привлекательности..но то, что получилось в итоге - омерзительно, безвкусно..дешевый вид и тусклый смоляной блеск. неужели некому было проконтролировать процесс? химиков и физиков у нас нет?Цитата:
Бывалый:
Она за предстоящую зиму отлетит вся нафиг...
И будут эти памятники облупленные как плешивый дядька...

а если еще и это... :-o :-o
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§ Серый волк
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9597
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.05.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Здравый смысл человеку уже ни к чему?

Им не нужен.
Сейчас все прихлебатели будут дудеть, что дешмански-черный как красят железные печки, самый нужнный цвет вместо бгагородной медальной бронзы, как было задумано. Они в упор видеть не будут, что разрушается восприятие этих памятников. Ни в одной цивилизованной стране не красят памятники из бронзы. Они задуманы и воспринимаются только в этом металле. Выше несколько фотопримеров есть. Можно найти тысячи.


Единственное, в чем преуспели акиматчики, это в пяти-шести анонимных прихлебателях на форуме. Иных успехов их деятельности не замечено.

Важно сейчас только понять, порча памятников ради бабла, или их специально приводят к виду, за несколько этапов, после последоватлеьного ухудшения которых их можно снести.

От этих вандалов можно ожидать всё, что угодно.

[Исправлено: Серый волк, 15.05.2018 - 13:21]
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вань гог
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну, комментаторы, у кого какие сексуальные, ой - художественные, предпочтения?

У мене трохи е,эти как их...предпочтения -
Надо мущин на лошадях тоже облагородить черным цветом.
А то стоят как сироты на кольцевых перекрестках, да и конину на мосту, ну если не всю то хотя бы крылышки...

Маркс
Re: Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения...




Отправлено: 15.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
То есть любой желающий может сейчас покрасить эти памятники по своему разумению?
Ну, комментаторы, у кого какие сексуальные, ой - художественные, предпочтения?

Предлагаю сбацать аукцион. Кто больше денег даст, тот и выберет цвет памятника. А рядом табличка - спонсор цвета такой-то гражданин или организация. На год. Так хоть не обидно будет. Денег нет - сиди у печки. Все равно кроме бабла в Костанае никто ничего не решает. Зачем нужны эти всякие культур-мультур?

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