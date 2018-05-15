Перекраска памятников в Костанае вызвала возражения управления культуры

Ситуацию с покраской памятников в Костанае прокомментировал сегодня, 15 мая, на брифинге в областном пресс-клубе руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ.

Напомним, ранее мы писали, что накануне 9 мая в черный цвет покрасили памятник Неизвестному солдату и памятник Ленину в парке Победы. 14 мая фотокорреспондент "НГ" стал свидетелем перекраски в такой же цвет памятника Первоцелинникам.

- Что касается этих действий, мы сейчас пытаемся разобраться, - ответил Ерлан Калмаков на вопрос корреспондента "НГ". - К большому сожалению, в Костанайской области нет инспекции по охране памятников. Нет того государственного органа, который юридически мог бы вмешаться в этот процесс.

Управление культуры составило акты о состоянии этих памятников и направила информацию в акимат Костаная.

- Сейчас действует уведомительный характер, - отметил Калмаков. - По этим трем объектам уведомление о начале тех или иных работ управление культуры не получало. Я об этом официально заявляю. Мы обратили на эту проблему внимание. Направили свои возражения в акимат Костаная. Очень надеемся, что какие то меры будут приняты.

Какие именно меры и когда они будут приняты, пока остается неясным.